Don Matteo 12 episodio Non uccidere – arriva il Papa a Spoleto

Torna Don Matteo 12 con l’episodio Non uccidere. Si tratta della quinta puntata della fiction che ha come protagonista Terence Hill nel ruolo oramai cult del prete in bicicletta.

L’appuntamento di questa sera è particolarmente importante per due motivi. Da una parte la serie torna dopo due settimane di stop, dall’altra la cittadina di Spoleto si prepara ad accogliere il Papa. Un evento che tutti stanno festeggiando.

Don Matteo 12 episodio Non uccidere – trama

L’episodio Non uccidere in onda questa sera ha come protagonista una ragazza ucraina di nome Nada. Inoltre Spoleto si prepara ad accogliere Papa Francesco in visita alla cittadina. Don Matteo è stato assente dai palinsesti di Rai 1 per due settimane. La prima coincideva con il Festival di Sanremo 2020, la seconda invece perché la prima rete ospitava la partita di Coppa Italia.

Nella puntata odierna di Don Matteo 12 si addensano grossi sospetti addirittura sulla figura di Don Matteo. Infatti durante la notte una giovane donna di nazionalità ucraina è stata investita da un furgoncino. Apparentemente, secondo alcune testimonianze, alla guida c’era Don Matteo. La giovane donna di nome Nada viene ricoverata d’urgenza nell’ospedale locale di Spoleto in condizioni anche abbastanza gravi.

Intanto il capitano Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta), si trova in un momento di grandi emozioni. Infatti la cugina è prossima al matrimonio. Lei si sta preparando per poter essere elegante alla cerimonia alla quale ha deciso di andare insieme a Sergio (Dario Aita).

Ma l’evento principale della puntata è l’arrivo a Spoleto di Papa Francesco. Mentre succede tutto questo, Don Matteo cerca do liberarsi dall’accusa che gli è stata lanciata di aver investito la giovane Nada con il furgoncino. Naturalmente riuscirà a dimostrare la sua innocenza e tutta la città di Spoleto gli è accanto.

I preparativi per l’arrivo del Papa

La notizia che arriverà il Papa a Spoleto ha dato grande gioia a tutta la città. Gli abitanti si stanno preparando all’evento dell’anno, ognuno alla propria maniera.

Il maresciallo Cecchini ha deciso per l’occasione di preparare l’asado argentino, un piatto tipico sia dell’Argentina, che del Cile, che dell’Uruguay fatto con carne cotta alla brace.

Cecchini per riuscire a fare un asado perfetto ha deciso di allevare personalmente un maialino che porta al guinzaglio per i vicoli di Spoleto.

Ma la gioia del Maresciallo non dura molto perché improvvisamente e misteriosamente, il maialino sparisce. Sia Cecchini che tutto il comando dei Carabinieri di Spoleto si mette sulle sue tracce. La verità è che Cecchini si è affezionato all’animale che molto probabilmente non diventerà mai un asado argentino e potrà vivere in maniera differente e più gratificante la propria esistenza.

Don Matteo 12 – il cast completo

