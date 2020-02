Stasera in tv 21 febbraio 2020. Torna La Corrida con la conduzione di Carlo Conti per il terzo anno consecutivo. Canale 5 manda in onda la puntata del GF vip 4. E su La7 ancora Diego Bianchi con Propaganda live. Ecco nei dettagli la programmazione delle principali reti.

Stasera in tv 21 febbraio 2020 – i programmi Rai e Mediaset

Su Raiuno, alle 21.25, la nuova edizione del varietà La Corrida. Torna la divertente gara tra “dilettanti allo sbaraglio” condotta per il terzo anno consecutivo da Carlo Conti. La formula, resa popolare in radio e in televisione da Corrado, cambia con una novità: ogni esibizione viene giudicata, oltre che dal pubblico in studio, anche da una giuria formata da ex concorrenti.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night. Alessio Aversa apre la puntata con un’intervista del 1968 a David Alfaro Siqueiros, uno dei più grandi artisti messicani dell’epoca moderna, fondatore del muralismo messicano assieme a José Clemente Orozco e Diego Rivera.

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con Quarto grado. Casi vecchi e recenti all’ordine del giorno nella nuova puntata del programma condotto da Gianluigi Nuzzi. Come quello di Samira El Attar, scomparsa il 21 ottobre scorso a Stanghella, nel padovano, e quello di Luca Sacchi, il ragazzo freddato con un colpo di pistola alla testa la sera del 23 ottobre, a Roma.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello Vip. Nessuno nella Casa di Cinecittà può sentirsi al sicuro: in questa fase sono ancora tutti a rischio nomination e non è facile gestire al meglio la tensione e le incomprensioni che inevitabilmente crescono settimana dopo settimana. In studio con Alfonso Signorini ci sono anche oggi Pupo e Wanda Nara.

Stasera in tv 21 febbraio 2020 – programmi La7, Tv8, Real Time

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. In diretta dal Teatro 2 degli Studios International di Via Tiburtina a Roma, ecco una nuova puntata della trasmissione di Diego Bianchi.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Alessandro Borghese – 4 Ristoranti. Penultimo appuntamento con la quinta stagione del reality. Alessandro Borghese è all’Isola d’Elba per trovare il “Miglior ristorante in una baia”. Il bonus del conduttore viene assegnato al miglior Caciucco.

Su Real Time, alle 21.10, il reality Cake Star – Pasticcerie in sfida. Katia Follesa e Damiano Carrara arrivano a Livorno per trovare la migliore pasticceria della città. A sfidarsi in questa puntata sono i locali “Pasticceria Cristiani”, “Manalù” e “Pasticceria Cerretini”.

Stasera in tv i film in onda

Su Raitre, alle 21.20, il film commedia del 2012, di Giorgia Farina, Amiche da morire, con Claudia Gerini, Cristiana Capotondi. Gilda (Claudia Gerini), Olivia (Cristiana Capotondi) e Crocetta (Sabrina Impacciatore) vivono sulla stessa isoletta siciliana ma non si conoscono. Una serie di eventi imprevedibili le fa incontrare e diventare inseparabili: dovranno fronteggiare un ispettore di polizia e una banda di criminali.

Su Rai 4, alle 21.20, il film di spionaggio del 2017, di Michael Cuesta, American Assassin, con Dylan O’ Brien. Lo studente Mitch perde la sua fidanzata in un attentato terroristico. Nei mesi seguenti il giovane si addestra per infiltrarsi in una cellula terroristica con il solo scopo di vendicarsi.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2013, di Francois Ozon, Giovane e bella, con Marine Vacth, Frédéric Pierrot. La diciassettenne Isabelle si ritrova quasi per gioco a fare la prostituta d’alto bordo. Un giorno, però, un suo cliente ha un attacco cardiaco e la verità tanto nascosta viene a galla.

Su Nove, alle 21.25, il film fantastico del 2013, di Tommy Wirkola, Hansel & Gretel – Cacciatori di streghe, con Gemma Arterton, Jeremy Renner. Hansel e Gretel, immuni ai poteri delle streghe, devono catturare la perfida Muriel: vuole sacrificare 12 bambini nella notte della Luna di Sangue.

Su Iris, alle 21.00, il film d’avventura del 2000, di Clint Eastwood, Space Cowboys, con Clint Eastwood, Tommy Lee Jones. Frank D. Corvin, veterano delle missioni spaziali, riunisce la sua vecchia squadra. Devono riparare un satellite russo, che rischia di precipitare sulla Terra provocando un disastro.

Il film sui canali Sky

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’avventura del 2019, di C. Martin Smith, Un viaggio a quattro zampe, con J. Hauer-King. Belle, cane da caccia amata e coccolata, viene portata via dai suoi padroni dal Colorado all’Arizona perché ritenuta pericolosa. Percorrerà chilometri per ritrovare la sua amata famiglia.