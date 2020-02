Venerdì 21 febbraio, in diretta dalle 21.25 su Canale 5, è andato in onda GF Vip 4 con la conduzione di Alfonso Signorini.

La scorsa puntata tre new entry sono entrate nella casa più spiata d’Italia. Si tratta di Teresanna Pugliese, Sara Soldati e Asia Valente. Quest’ultima è a rischio squalifica per aver svelato agli altri inquilini la lite tra Bugo & Morgan sul palco di Sanremo.

Il televoto è aperto tra Pago e Licia Nunez. Il meno votato sarà eliminato.

GF Vip 4 diretta 21 febbraio nomination eliminati ingressi

Nella diretta del 21 febbraio il conduttore si occupa nuovamente della lite avvenuta tra Patrick ed Elia e di cui si era già occupato lunedì scorso.

Rivedendosi in quelle immagini Patrick ammette di aver esagerato mentre Antonella prova le stesse sensazioni. In quel momento è sentita tradita da alcuni conviventi che si sono schierati con l’ex gieffino. Gli altri, invece, le sono stati vicino per rasserenarla.

Qualche tempo dopo la lite, comprendendo che Antonella stava soffrendo per l’aggressione verbale subita in diretta, Patrick si è sentito in colpa e le ha chiesto scusa per la caduta di stile.

La discussione è stata presa di mira anche da Striscia la notizia che ne ha realizzato una ironica canzone.

Antonella Elia è al centro anche di un’altra vicenda. Avrebbe rivolto a Fernanda Lessa una frase molto grave: ” Ti spezzo in due brasiliana pazza”. La registrazione ha smentito categoricamente la modella brasiliana. La frase corretta è stata : “ (gli altri) Ti aprono in due bella brasiliana”.

Alfonso Signorini bacchetta Fabio Testi ed Andrea Montovoli per aver sostenuto senza alcun dubbio la versione di Fernanda Lessa che si è rivelata falsa.

GF Vip 4 diretta 21 febbraio Torna Serena Enardu

Successivamente il conduttore invita tutti gli inquilini a raggiungere la camera da letto, tranne Pago e Patrick che tra poco si confronteranno con Serena.

I due uomini non credono all‘autenticità dei sentimenti di Serena e sostengono che stia facendo un grande show solo per pubblicità.

Qui interviene Pupo che prende le difese di Serena. Patrick ed Andrea dovrebbero finirla di parlare di visibilità quando tutti i concorrenti partecipano al reality per tale scopo.

Uscita di scena Serena, li raggiunge Pago. Secondo il cantautore sono liberi di avere una propria opinione ma si aspettava maggiore sostegno. Lui sta facendo di tutto di ricominciare con Serena per non buttare all’aria sette anni insieme.

GF Vip 4 Paolo e Clizia

La visita di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi la scorsa puntata ha messo in crisi la coppia Paolo e Clizia.

L‘attrice in un’intervista pubblicata da un giornale di gossip, ha dichiarato che tra i due probabilmente non nascererà un amore forte perché le loro storie personali sono troppo differenti. La Giorgi però, resasi conto dell’invadenza, le ha scritto una lettera di scuse.

GF Vip 4 Pago

Pago potrebbe uscire questa sera dal televoto. Nella giornata di ieri ha raccontato a cuore aperto il suo difficile passato. Nel 1984 il padre è stato arrestato per bancarotta fraudolenta.Il padre è entrato sano in carcere e ne è uscito malato, di epatite.

Entra in Casa Nunzia, la sorella di Pago, per riabbracciare per pochi istanti Pago.

Dopo l’arresto del padre la famiglia si è ritrovata senza acqua, senza corrente, riscaldamento e soprattutto senza denaro. Pago ha vissuto per un periodo anche per strada. Nel 2000 la sua vita è radicalmente cambiata quando ha incontrato la sua prima moglie, Miriana Trevisan, dalla quale ha avuto Nicola nel 2009.

Il conduttore si sposta su un argomento più frivolo. Durante la settimana i Vip hanno dovuto realizzare un calendario sexy. Denver non ha mai nascosto la sua attrazione fisica per Adriana Volpe. Ed è stato felice di aver scattato con lei delle foto in costume in piscina per il mese di giugno.

GF Vip 4 Una sorpresa per Licia

Una sorpresa attende Licia Nunez nella mistery room. Sua madre le ha scritto una lettera. Sono 20 anni che Licia è andata via di casa e per la madre il giorno della partenza è stata un lutto.

Licia però voleva sentirsi libera, indipendente e di vivere serenamente la propria omosessualità. La madre, nonostante sognasse per Licia un marito e dei figli, ha accolto Barbara a braccia aperte.

GF Vip 4 diretta 21 febbraio il risultato del televoto

E’ giunto il momento di conoscere il risultato del televoto. Tra Pago e Licia, Pago deve abbandonare la Casa del Grande Fratello. E’ felice di uscire in quanto può tornare da suo figlio e da Serena. Il cantautore è uscito in maniera celere sia per non mostrare commozione,sia per il risentimento nei confronti di alcuni. Sono dispiaciute per la sua eliminazione Antonella, Paola e Clizia.

Nel frattempo i maschietti sono molto contenti dell’ingresso delle tre influencer: Teresanna Pugliese, Sara Soldati e Asia Valente.

La mamma di Andrea Montovoli entra nell’appartamento per stringere a sé il figlio. I due sono molto legati e spesso fanno dei lunghi viaggi insieme in giro per il mondo.Ricordiamo che Montovoli ha perso il papà molti anni fa per un aneurisma cerebrale e da quel momento è diventato lui l‘uomo di casa.

GF Vip 4 diretta 21 febbraio Le presunte bugie del fidanzato di Antonella Elia

Antonella Elia raggiunge la stanza super led per parlare nuovamente delle foto dell’incontro tra il fidanzato e la sua ex Fiore Argento. La figlia del regista, a Live non è la D’urso, ha raccontato una versione opposta a quella di Pietro.

Fiore spiega che è stato lui a contattarla per incontrarsi e non si aspettava che la tenesse per mano. In più l’ha spinta ad avvalorare la tesi di essere usciti insieme per motivi di lavoro ma non è la verità. Antonella, essendo innamorata, non vuole a credere a tutte queste fandonie.

Antonio Zequila sembra aver già per la testa per la giovane Sara Soldati. Peccato che lei non ricambi le sue attenzioni. Per lei Antonio rimane solo un conoscente. Stavolta per la rubrica Tequila Bum Bum non si è presentato nessuno.

Poco dopo scoppia una lite tra Antonio Zequila e Paola di Benedetto. Lei ha ironizzato sul fatto che tra Antonio e Sara non ci sarà mai nulla perché la differenza d’età.Ferito nell’ego Zequila offende la ragazza e le rinfaccia di aver avuto delle avventure anche con delle diciannovenni.

GF Vip 4 Le nomination

E’ il momento delle nomination. I preferiti sono Aristide, Patrick,Andrea Denver, Fernanda, Licia ed Adriana. Mentre gli immuni faranno le nomination in confessionale, i nominabili voteranno in modo palese.

Torna ancora una volta nella Casa Valeria Marini, per rimanere in modo definitivo da lunedì, dopo la fine del suo spettacolo teatrale al Salone Margherita. Nel frattempo lascia la sua valigia.

Al termine delle votazioni, vanno al televoto Antonella, Andrea, Clizia e Paola. Il meno votato non verrà eliminato ma sarà il primo candidato della successiva nomination.

Termina così la tredicesima puntata di GF Vip 4.