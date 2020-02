Ancora un giorno con la programmazione Rai dedicata all’emergenza Coronavirus. Sono coinvolte tutte le Reti per fornire una informazione corretta.

Emergenza Coronavirus Rai – spot e task force

Uno spot realizzato con il Ministero della Salute è in onda su tutte le reti. Prevede un decalogo su cosa fare per ridurre i rischi del contagio e quali provvedimenti prendere in caso di sintomi sospetti

A questo proposito la Rai ha istituito una vera e propria task force interna con funzioni di coordinamento editoriale e gestionale. Per quanto riguarda le persone che accedono all’interno dell’azienda, la Rai richiede una autocertificazione in cui si dichiara di non essere stati nelle zone rosse da almeno 14 giorni..

Emergenza Coronavirus Rai – cambi di palinsesti

Su Rai1, già dalle prime ore della giornata, UnoMattina e a seguire Storie Italiane hanno aperto finestre di aggiornamento sulla situazione coronavirus.

Nel pomeriggio per “Vita in diretta” puntata monografica con esperti, collegamenti dalla” zona rossa” e informazioni sulle buone regole della profilassi.

Emergenza Coronavirus Rai – Frontiere

Su Rai1, stasera Frontiere, il programma di Franco Di Mare in onda alle 23.35, fa il punto su una giornata difficile sul fronte politico, organizzativo e sanitario.

Ospiti In studio, il professore Walter Ricciardi, membro del Consiglio esecutivo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, e il professore Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe (Gruppo Italiano per la Medicina Basata sulle evidenze).

In collegamento dalla sede della Protezione civile di Roma, Angelo Borrelli, commissario straordinario per l’emergenza coronavirus.

Sempre in serata, il testimone passa su Rai2, con una puntata di approfondimento di Tg2 Post della durata di 10 minuti in più.

Poi alle 23.38 focus sul coronavirus proposto da Povera Patria. In studio, il vice ministro per la Salute, Pierpaolo Sileri e Giovanni Rezza, direttore del dipartimento malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità.

Su Rai3, eccezionalmente fuori del suo consueto orario, Agorà dalle 21.30 fino alle 24.00. Al termine, anche Linea notte del Tg3 fornisce aggiornamenti sulla situazione in corso.

“Filo diretto”, a cura di Rai Parlamento, ospiterà in vice ministro per la Salute Silieri e Maria Capobianchi, direttore del laboratorio di virologia dell’Istituto Spallanzani di Roma.

Emergenza Coronavirus Rai – la copertura della Radio

Anche la programmazione radiofonica è stata ed è dedicata al coronavirus: sin dal mattino con una puntata monografica di Radio Anch’io. Poi alle 13.30 lo Speciale del Gr1 ( che ha sostituito in palinsesto Un giorno da pecora).

Da sabato scorso – 22 febbraio – tutte le edizioni principali del Gr2 e del Gr3 hanno una durata maggiore. L’argomento coronavirus è al centro dei principali programmi di Radio2, impegnata anche nel rilanciare le norme sanitarie e i numeri utili.

Le informazioni del Gr3 sono approfondite da Radio3 anche nei programmi: da Prima pagina (filo diretto con gli ascoltatori) a Tutta la città ne parla, a Radio3 Mondo e Tre soldi. Da Isoradio aggiornamenti costanti per gli utenti in viaggio.