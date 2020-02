Stasera in tv 1 marzo 2020. Seconda puntata su Rai 1 di La vita promessa 2. Maria De Filippi fa un’altra visita a Fabio Fazio ed è ospite di Che tempo che fa. Tornano Live – non è la D’Urso e Non è L’Arena. Insomma una domenica piena di proposte. Eccole tutte.

Stasera in tv 1 marzo 2020 – i programmi Rai e Mediaset

Su Raiuno, alle 21.25, la seconda puntata della fiction La vita promessa 2. A New York arriva Bruno Morelli (Stefano Dionisi), che è riuscito a fuggire dalla Germania. La sua presenza ha un effetto positivo su Carmela (Luisa Ranieri), sempre ossessionata dalla ricerca di Rocco. Intanto, il doppio gioco di Antonio si fa sempre più pericoloso: Lucky Luciano gli affida un incarico delicato.

Su Raidue, alle 21.05, il talk show Che tempo che fa. Interviste ai protagonisti della settimana, un po’ di musica e la divertente chiacchierata al Tavolo sono gli ingredienti della nuova puntata del talk di Fabio Fazio. Anche oggi gli ospiti sono introdotti da Filippa Lagerback, nel cast dello show dal 2005. Ospite d’eccezione Maria De Filippi.

Su Rai 5, alle 21.15, Prossima Fermata Oriente. Durante il viaggio da Lucknow, nell’Uttar Pradesh, a Calcutta, nel Bengala occidentale, il giornalista Michael Portillo racconta la storia dell’India dai giorni della Compagnia delle Indie all’alba dell’indipendenza.

Su Canale 5, alle 21.20, il talk show Live – Non è la d’Urso. Un altro giorno di festa di superlavoro per Barbara d’Urso, che alle 17.20 conduce una nuova puntata di “Domenica Live” e, in prima serata, presenta in diretta dibattiti e interviste con i protagonisti della settimana. Una diretta di circa quattro ore destinata come sempre ad alimentare discussioni sui social.

Stasera in tv programmi La7, Tv8, Nove

Su La7, alle 20.35, l’attualità con Non è L’Arena. Nel programma di Massimo Giletti non mancano mai temi scabrosi e personaggi discussi. Tra gli ultimi, Raimondo Etro, condannato in appello a 20 anni e 6 mesi di carcere per aver partecipato al sequestro Moro.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Bruno Barbieri – 4 Hotel. Puntata in replica della gara tra albergatori condotta da Bruno Barbieri: i concorrenti trascorrono un giorno e una notte nelle reciproche strutture e poi valutano l’accoglienza, lo stile, la pulizia e i servizi degli hotel.

Su Nove, alle 21.25, il reality Camionisti in trattoria. Quinto appuntamento degli 8 previsti con la nuova stagione del programma condotto per la prima volta da Misha Sukyas. Lo chef italoarmeno questa volta è nel Sud della Puglia.

Stasera in tv 1 marzo 2020 i film Rai e Mediaset,

Su Raitre, alle 21.20, il film commedia del 2012, di Giorgia Farina, Amiche da morire, con Claudia Gerini e Cristiana Capotondi. Gilda (Claudia Gerini), Olivia (Cristiana Capotondi) e Crocetta (Sabrina Impacciatore) vivono sulla stessa isoletta siciliana ma non si conoscono. Una serie di eventi imprevedibili le fa incontrare e diventare inseparabili: insieme dovranno fronteggiare un ispettore di polizia e una banda di criminali.

Su Rai 4, alle 21.20, il film horror del 2005, di Scott Derrickson, The exorcism of Emily Rose, con Laura Linney. L’avvocato Erin Bruner difende padre Moore, accusato di aver indotto alla morte una ragazza epilettica. Il sacerdote l’avrebbe convinta a farsi esorcizzare invece di curarsi.

Su Rete 4, alle 21.25, il film thriller del 1999, di Bruce Beresford, Colpevole d’innocenza, con Tommy Lee Jones, Ashley Judd. Libby (Ashley Judd) viene accusata dell’omicidio del marito, anche se il corpo non è stato trovato. In prigione la donna scopre che l’uomo è vivo, ha cambiato identità e vive con un’altra. Dopo sei anni di carcere, Libby lo va a cercare. La sorveglia l’agente Travis Lehman (Tommy Lee Jones).

Su Italia 1, alle 21.20, il film commedia del 1988, di John Landis, Il principe cerca moglie, con Eddie Murphy, Arsenio Hall. Akeem (Eddie Murphy), erede al trono del regno africano di Zamunda, sogna una vita avvincente e il vero amore. Si trasferisce allora in incognito a New York, accompagnato dal fedele Semmi (Arsenio Hall). Lì trova lavoro in un fast food, dove si innamora di Lisa, la figlia del proprietario.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 1998, di Tony Kaye, American History X, con Edward Norton, Edward Furlong. Derek finisce in carcere per aver ucciso due ragazzi di colore. Quando torna in libertà gli amici e il fratello, fanatici aderenti a un movimento neonazista, lo accolgono come un eroe.

I film stasera su Paramount e Sky

Su Paramount Network, alle 21.10 il film commedia di Barry Sonnenfeld, La famiglia Addams, con Anjelica Huston, Raul Julia. Per impadronirsi delle ricchezze di Morticia e Gomez Addams, un truffatore finge di essere lo zio, scomparso da anni. Tra mille equivoci, il suo piano verrà però scoperto.

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2011, di Michael Sucsy, La memoria del cuore, con Channing Tatum, Rachel McAdams. Paige, felicemente sposata con Leo, va in coma dopo un incidente. Al risveglio, non ricorda nulla degli ultimi anni della sua vita: lui farà di tutto per riconquistarla.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2017, di Mike Van Diem, Tulipani – Amore, onore e una bicicletta, con Giancarlo Giannini. Le indagini sulla morte di un ex boss mafioso portano l’ispettore Catarella a interrogare l’italo canadese Anna, figlia di un contadino olandese che arrivò in Puglia in bicicletta.