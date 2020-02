C’è posta per te diretta 29 febbraio. Questa sera, alle 21.30; Maria De Filippi condurrà su Canale 5 la settima puntata di C’è posta per te. Tra una storia e l’altra dei protagonisti del people show, spiccano gli ospiti Belen Rodriguez e Stefano De Martino.

La coppia arriva a C’è posta per te del 29 febbraio convocata dagli imprevedibili Pio e Amedeo. I due comici hanno chiesto al postino di recapitare la lettera ma non hanno anticipato il motivo della chiamata. Facile pensare che agiteranno lo show con la loro consueta sfrontatezza, ma è probabile che il motivo della chiamata abbia anche fini ben più nobili.

Sia per loro che per Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la partecipazione a C’è posta per te è ormai un classico.

Torna anche il calciatore della Juventus Gonzalo Higuain. Sarà complice di una sorpresa tutta da scoprire davanti la celebre busta.

Sabato scorso, C’è posta per te ha confermato gli ottimi risultati negli ascolti che hanno contraddistinto la sua cavalcata trionfale finora. Gli ospiti erano Francesco Totti e Massimo Ranieri.

Il programma ha sempre ottenuto negli anni risultati ragguardevoli, ma in questa edizione sembra letteralmente inavvicinabile. Una storia da cantare su Rai 1 – che pure sembrava in grado di poter dire la sua – ha mostrato armi spuntate persino nella puntata dedicata a Mina, una delle più attese.