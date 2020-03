Stasera in tv martedì 3 marzo 2020. Eccezionalmente va in onda la puntata di Don Matteo 12 con il settimo appuntamento dei dieci previsti. Torna Pechino Express 2020. E tornano i talk del martedì. Ecco i dettagli.

Stasera in tv 3 marzo 2020 – programmi Rai

Rai 1 propone alle 21.25, Don Matteo 12. La puntata ha come titolo Non rubare. Don Matteo trova il corpo senza vita di una donna. E quando arriva a Spoleto la figlia si apre una situazione molto complicata che soltanto il prete riuscirà a risolvere.

Subito dopo la puntata di Porta a Porta

Su Rai 2 è prevista la quarta delle 10 puntate di Pechino Express 8 sottotitolo Le stagioni dell’oriente. Le coppie rimaste in gara sono in Thailandia e saranno impegnate in gare nelle stradine della capitale Bangkok. La tappa successiva sarà in Cina. Il programma è stato registrato lo scorso autunno prima dell’emergenza sanitaria per il coronavirus

Su Rai3 va in onda la nuova puntata di #cartabianca con Bianca Berlinguer la parte iniziale del talk show si avvale della opinione dello scrittore Mauro Corona.

Stasera in tv 3 marzo 2020 – programmi Mediaset

Retequattro propone una nuova puntata di Fuori dal coro con Mario Giordano. Il giornalista e conduttore si occupa della più stretta attualità con un occhio attento all’emergenza coronavirus. Molti gli ospiti in studio e i servizi degli inviati. Non si sa se il programma avrà pubblico in studio, poichè si svolge a Milano.

Canale 5 manda on onda un classico Cinquanta sfumature di nero. Christian conquista di nuovo la sua Anastasia. I due continuano a vivere la loro storia d’amore. Ma il passato turbolento del giovane minaccia la serenità della coppia.

Italia 1 propone la nuova puntata di Le iene show. Questa sera alla conduzione ci sono Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. La prossima puntata è prevista per giovedì. Tra le inchieste della serata, quella realizzata da Luigi Pelazza riguarda la presunta “mafia del carburante” nella quale sarebbero coinvolte anche due società venete.

Programmi La 7, Cielo, Real Time

La7 trasmette in diretta diMartedì con Giovanni Floris. Ancora argomenti attuali e il punto sull’emergenza coronavirus. Ma il conduttore da spazio anche ad altri argomenti come alimentazione, cultura, arte, sport.

Subito dopo Speciale Tg La7 – Elezioni americane 2020. Alla conduzione Enrico Mentana.

Su Cielo il film L’arte di vincere alle 21.15. La pellicola è interpretata da Brad Pitt. Billy Beane è il direttore generale degli Oakland Athletics . Nonostante abbia un ridotto budget a disposizione, riesce ad assemblare una squadra di baseball assolutamente competitiva.

Su Real Time alle 21.15 nuova puntata con Primo appuntamento. Il dating show è condotto da Flavio Montrucchio,

Subito dopo, sempre su Real time, torna Federico Lauri con Il salone delle meraviglie.

Il film di Sky

Su Sky Cinema Romance canale 307 il film In cucina niente regole. Si tratta di una pellicola sentimentale del 2011 della durata di un’ora e 30 minuti. Un cuoco vedovo apre un pub in campagna. Quando incontra un critico gastronomico inflessibile finisce per innamorarsene. La caratteristica di questa pellicola e che il cuoco pluristellato Gordon Ramsay interpreta se stesso in un cameo.

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 il film Ted Bundy fascino criminale. Si tratta di un film autobiografico di produzione statunitense del 2019. Protagonista è Zac Efron. E’ la storia di un pluriomicida raccontata dal punto di vista della donna, che ha vissuto con lui ignara della sua vita criminale.

Su Sky Cinema 2 alle 21:15 il film drammatico Wakefield. Un distinto avvocato stanco della sua vita si nasconde in soffitta dandosi per scomparso.