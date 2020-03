Pechino Express 2020 puntata 25 febbraio la coppia migliore e la peggiore

Pechino Express 2020 puntata 25 febbraio. Il terzo appuntamento dell’ adventure game si è concluso con la vittoria dei Wedding Planner e con l’eliminazione de I Palermitani. I Gladiatori invece hanno ottenuto il Bonus della prova immunità. Hanno trascorso una piacevole notte in un hotel di lusso.

Costantino Della Gherardesca ha tentato di placare gli animi di Soleil e Vera, protagoniste di uno scontro avvenuto durante la tappa finale della puntata, a Bangkok. Durante una tappa, Soleil ha tentato di bloccare la partenza del taxi con a bordo Vera e Gennaro. Il comportamento non è ritenuto punibile in quanto non ha violato in alcun modo il regolamento del gioco.

Pechino Express 2020 puntata 25 febbraio la coppia migliore

La coppia migliore della terza di Pechino Express 2020 è formata da Enzo e Carolina. L’arma vincente è stato lo spirito di squadra che ha permesso loro di affrontare al meglio le varie tappe del percorso.Vittoria pienamente meritata in quanto i Wedding Planner si sono dimostrati più agguerriti ed instancabili rispetto ai compagni.

Lontano dalle atmosfere eleganti nelle quali è abituato a muoversi,Enzo Miccio si è lanciato nell’adventure reality sfidando se stesso ma senza rinunciare ad un certo stile. Insieme alla sua partner, ha messo da parte ogni remora ed ha affrontato con determinazione anche le prove più disgustose. Molto divertente la scenetta in cui raccoglie delle feci di pipistrello nella grotta-tempio o combatte contro l‘invasione delle blatte nei suoi sotterranei. Decisamente un mondo ben lontano dalla sua sfera radical chic.

Enzo e Carolina non si arrendono di fronte alle difficoltà e cercano insieme di trovare una soluzione. Enzo sta dimostrando di essere un uomo combattivo ma allo stesso tempo generoso e riconoscente. Con i pochi soldi che aveva in tasca, ha acquistato del cocco all’uomo che gli ha offerto un passaggio. Da vero signore.

Pechino Express 2020 la coppia peggiore

La coppia peggiore della terza puntata è formata da Mamma e Figlia. Soleil e Wendy hanno dato la netta sensazione di non impegnarsi a sufficienza nella competizione. Non hanno dimostrato grinta e desiderio di mettersi in gioco.

Nel corso delle poche puntate andate in onda, hanno perso lungo il tragitto alcuni oggetti indispensabili per proseguire la gara. Si tratta di un piccolo buddha, uno zaino e del denaro. Nella puntata in oggetto non sono più riuscite a trovare la loro mappa. Uno strumento fondamentale per orientarsi in una nazione sconosciuta. Lo loro sbadataggine manifesta un chiaro segno di superficialità. Ma non è finita qui. Soleil e Wendy, nonostante siano madre e figlia, sono la coppia meno affiatata dell’ottava edizione.

Per tutta la puntata l’ex fidanzata di Jeremia Rodriguez si è rivolta alla madre con toni aggressivi. In più occasioni l’ha attaccata e denigrata senza una reale motivazione. Secondo la figlia, Wendy non sarebbe in grado di affrontare un’esperienza così estenuante. Decisamente un comportamento sopra le righe, un brutto esempio di interazione tra generazioni differenti che andava evitato. Pechino Express ha un pubblico trasversale composto anche di giovanissimi e di adolescenti. Il rischio emulazione è sempre in agguato.