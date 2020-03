Stasera in tv 4 marzo 2020. Tanti i programmi di divulgazione e informazione proposti, da #Cr4 la repubblica delle donne su Rete 4, a Atlantide su La7. Ma non manca lo spazio per l’intrattenimento, da Chi Vuol Essere Milionario su Canale 5 a Italia’s Got Talent su TV8.

Stasera in tv 4 marzo 2020, programmi Rai

Rai 1 avrebbe dovuto trasmettere live dalle 20.30 la partita Juventus – Milan valida per la Coppa Italia. La partita è stata però rinviata a data da destinarsi a causa delle preoccupazioni destate dalla diffusione del Coronavirus. La dirigenza Rai sta ancora valutando la sostituzione nel palinsesto.

Rai 2 propone alle 21.20 il terzo appuntamento con Il Cacciatore. I titoli dei due episodi in onda sono, rispettivamente, Non me ne sono mai andato e Diciannove e cinquanta. La serie tv italiana racconta la storia di Saverio Barone, giovane pubblico ministero che nei primi anni Novanta diventa uno dei protagonisti della lotta alla mafia. Il periodo è immediatamente successivo alle stragi in cui persero la vita Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Rai 3 propone Chi l’ha Visto? alle 21.20. Il programma con la conduzione di Federica Sciarelli, cerca di rintracciare persone scomparse, avvalendosi anche delle segnalazioni del pubblico da casa.

Stasera in tv 4 marzo 2020, programmi Mediaset

Su Rete 4, #Cr4 la repubblica delle donne, condotto da Piero Chiambretti. La puntata di mercoledì scorso, 26 febbraio, era stata quasi interamente dedicata al tema Coronavirus.

Canale 5 invece trasmette dalle 21.39 l’ultima puntata di Chi Vuol Essere Milionario, con Gerry Scotti. Il quiz mette in palio fino a un milione di euro, a patto di conoscere le risposte alle domande poste dal conduttore.

Su Italia 1, il film La fabbrica di Cioccolato alle 21.21, tratto dall’omonimo libro per bambini e ragazzi di Roald Dahl. Si tratta della versione più recente, del 2005 diretta da Tim Burton. Cinque ragazzi vincono altrettanti biglietti dorati che consentono loro di accedere alla mirabolante fabbrica di cioccolato di Willy Wonka. I cinque scopriranno presto, però, che le tecniche di preparazione del cioccolato non sono esattamente “convenzionali”.

I programmi La7, TV8 e Nove

Atlantide, programma di informazione e divulgazione, va in onda su La7 alle 21.15 come ogni mercoledì. La puntata titola: Chi può battere Donald Trump? Il conduttore Andrea Purgatori sarà perciò impegnato a introdurre il tema delle prossime elezioni presidenziali americane.

Alle 21.30 su TV8 penultima puntata di Italia’s Got Talent. Il talent show consente a persone comuni di mostrare le loro capacità ai quattro giudici: Frank Matano (comico e attore), Mara Maionchi (discografica e conduttrice radiofonica), Joe Bastianich (chef e conduttore televisivo) e Federica Pellegrini (nuotatrice professionista).

Su Nove, va in onda alle 21.25 la dodicesima puntata de L’Assedio, programma a tema attualità e politica. Fra gli ospiti annunciati ci sono il leader di Azione Carlo Calenda, il cantante Piero Pelù, la scrittrice Valeria Parrella, i protagonisti di Making of Love, Piper Cusumano, Annalisa Cereghino, Claudio Pauri, Filippo Sabarino e Matteo Mori. Torna inoltre anche Luca Bottura.

I film in onda su Sky Cinema

Per quanto riguarda i film in onda su Sky Cinema, segnaliamo in particolare due titoli.

Alle 21.00 sul canale 309 di Sky Cinema, Ghostbusters, famosissima pellicola degli anni ’90. Tutti, bene o male, conoscono anche solo di fama gli acchiappafantasmi: una squadra la cui unica missione è eliminare tutte le presenze ectoplasmatiche che sono in grado di rilevare.

Sul canale 313 di Sky Cinema HD è previsto per le 21.14 il film Animali Fantastici e dove trovarli, primo di una serie di spin-off basati sul mondo di fantasia della scrittrice J. K. Rowling, autrice di Harry Potter. Nel film, seguiamo la storia di un mago appassionato di animali magici, tanto da portare con sé ovunque vada una valigia piena zeppa di, come dice il titolo del film stesso, “Animali Fantastici”.