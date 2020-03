Oggi, 24 gennaio, alle ore 14.45 andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e donne.

Dopo il risultato non soddisfacente della puntata di ieri, in cui il programma ha raggiunto solo il 15,8% di share, riprende la corsa per raggiungere i risultati da sempre conseguiti.

Uomini e donne, diretta puntata 4 marzo 2020

Seguiamo dunque oggi quanto avviene e vediamo se quanto accadrà nello studio di Maria De Filippi sarà all’altezza delle migliori aspettative del programma.

Tina Cipollari discute con uno spettatore in studio. L’opinionista è indignata dal fatto che l’uomo difenda la dama. “Tu a 70 anni non arriverai così. Ingrasserai perchè hai la tendenza ad ingrassare. Peggiorerai solo..” – dice l’uomo. “Tu critichi me? 47 anni te li porti malissimo! Perchè devi offendere le persone?” – risponde la Cipollari.

L’uomo intima a Tina: “Da oggi in poi rispetta Gemma”. Dal pubblico applaude trionfante la sosia di Gemma. A questo punto si alza in piedi anche la sosia di Tina. La Cipollari non riconosce però la somiglianza.

Viene mandato in onda un filmato che riassume ciò che è accaduto la scorsa settimana. Tina aveva chiamato in studio 3 ex corteggiatori di Gemma per interrogarli in merito a quanto era successo con la dama.

Uomini e donne, 4 marzo 2020, Gemma e Remo

Gemma aveva ballato con Remo ed entrambi, dopo essersi ritrovati, avevano espresso la propria voglia di riprovarci. Ora scopriamo che Gemma e Remo sono usciti insieme, ma la dama ha deciso di interrompere la frequentazione. “Non è andata bene allora e non andrebbe bene nemmeno adesso. Dopo l’entusiasmo del rivedersi, riaffiorano le incomprensioni” – gli ha detto Gemma.

Uomini e donne, 4 marzo 2020, nuovi ex corteggiatori

Tina dichiara di aver invitato altri 4 ex corteggiatori di Gemma. Crispino spende belle parole nei confronti della dama e dichiara che c’è stato solo un contatto telefonico tra loro.

Anche Riccardo offre la propria testimonianza: “Abbiamo condiviso dei bei momenti, ci sono state tenerezze e baci alla francese”.