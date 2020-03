8 marzo 2020 programmazione tv. In occasione della Giornata Internazionale della Donna (comunemente conosciuta come Festa della donna), i palinsesti celebrano la figura femminile. Molti i programmi dedicati da Rai e Sky.

8 marzo 2020 in tv, programmazione dedicata – Rai

Su Rai 1, alle 21.20, va in onda una nuova puntata de “La Vita Promessa – Parte Seconda”. La fiction è da sempre incentrata sulla figura di Carmela Rizzo (interpretata da Luisa Ranieri), donna forte e carismatica, madre premurosa, lavoratrice infaticabile. E’ lei a proteggere i suoi figli e le persone che ama dalle difficoltà della vita e dai malviventi della Little Italy degli anni ’40. Segue, alle 23.40, un’edizione speciale del Tg1 interamente dedicata alla giornata.

Su Rai 2, nel corso di Che tempo che fa, Giampiero Mughini dedica il proprio intervento alla poetessa Antonia Pozzi.

Rai 3 trasmette nel pomeriggio (alle ore 16) una puntata speciale de Il Kilimangiaro ed in prima serata (alle ore 21.20) “Suffragette”. Il film narra la storia del primo movimento femminista e della lotta portata avanti dalle sue componenti. “Suffragette” è diretto da Sarah Gavron con Carey Mulligan, Meryl Streep ed Helena Bonham Carter.

Rai Movie propone diverse pellicole dedicate al mondo femminile. Alle 14 “Two Mothers”, alle 15.45 “Amore e inganni”, alle 17.25 “La duchessa”. Alle 21.10 trasmette la pellicola “The Women”, con Meg Ryan, Eva Mendes, Debra Messing e Jada Pinkett Smith. Alle 23.15 “Va’ dove ti porta il cuore” di Cristina Comencini, con Virna Lisi.

8 marzo 2020 in tv, programmazione dedicata – Sky

Su Sky Cinema Due andrà in onda – nel corso della giornata – una vera e propria maratona di pellicole dedicate alle donne. Undici i titoli in programma, primo tra tutti: “A mano disarmata” (alle ore 21.15), film che vede protagonista Claudia Gerini. Diretto da Claudio Bonivento, racconta la storia di Federica Angeli, cronista di Repubblica costretta a vivere sotto scorta dopo aver scritto dell’organizzazione criminale della malavita ad Ostia. A seguire “Una giusta causa”, pellicola – biografia su Ruth Ginsburg (Felicity Jones), avvocatessa e icona del femminismo.

Da non perdere, sempre su Sky Cinema due, “Confirmation” (political-drama HBO con Kerry Washington nei panni dell’avvocatessa Anita Hill) e “Jane Fonda in Five Acts”, un documentario che narra la storia della celeberrima attrice.

Cielo approfondisce la tematica della sessualità femminile mandando in onda alcuni documentari: “Amore facciamo sesso? I segreti del desiderio femminile”, “Clitoride – una perfetta sconosciuta”, “The wankers: il piacere di essere donna” e “Viaggio nel desiderio femminile”.

Su LaF vanno in onda, alle 14 e poi di nuovo dalle 19.05 alle 22, le prime quattro puntate della serie “Brave – Storie di ragazze coraggiose”, docu-interviste a donne carismatiche che hanno saputo lasciare un segno.