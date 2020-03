Stasera in tv 10 marzo 2020. Rai 1 propone il film TV dal titolo Tutto il giorno davanti. Continua Rai 2 Pechino Express 2020 con la quinta delle dieci puntate. Tornano i tre talk show del martedì. Canale 5 propone la partita di Champions League Valencia Atalanta. Ecco nei dettagli la programmazione

Stasera in tv 10 marzo 2020 – i programmi in onda

Su Rai 1 alle 21:25 il tv-movie Tutto il giorno davanti con la regia di Luciano Manuzzi e con Isabella Ragonese nel ruolo della protagonista Adele Cucci. Adele Cucci è una mamma che deve accompagnare a scuola i suoi due figli e poi scappare al lavoro dove la attendano altri 400 ragazzi e bambini a cui badare. Sono così le giornate di Adele da quando è stata nominata assessore alle politiche sociali di Palermo. E le sono sono stati affidati centinaia di minori stranieri arrivati in Italia non accompagnati.



Rai 2 propone la quinta puntata di Pechino Express 8 – Le stagioni dell’oriente. In questa puntata i viaggiatori devono percorrere 556 km. Si parte dal cuore della città antica di Dalì che si trova nella regione dello Yunnan una delle zone più affascinanti della Cina. I concorrenti in gara oggi arrivano proprio in Cina dove il programma è stato registrato prima della emergenza Coronavirus.

Subito dopo il film in prima visione Weaponized.

Su Rai3 va in onda la nuova puntata di #cartabianca. Con Bianca Berlinguer. Naturalmente anche oggi la parte principale del talk è dedicata alla Emergenza coronavirus.

I programmi delle reti Mediaset

Su Canale 5 la partita di Champions League Valencia Atalanta. Dallo stadio Mestalla di Valencia si gioca la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Il Valencia di Albert Celades affronta l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Retequattro propone una nuova puntata di Fuori dal coro con Mario Giordano anche questa sera una buona parte del programma è dedicata alla emergenza coronavirus.

Italia1 avrebbe dovuto mandare in onda la puntata del martedì di Le Iene Show condotta da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. Il programma invece è stato interrotto per due settimane perché è stato riscontrato un caso positivo al coronavirus all’interno della redazione.

La rete trasmette allora il film del 2004 Tu la conosci Claudia? Giovanni e’ un uomo metodico e ripetitivo. E’ sposato con Claudia e considera questa unione un fortunato miracolo. Aldo e’ un tassista che si innamora di continuo. Da qualche mese vive solo per Claudia, che pero’ non vuole piu’ saperne di lui. Giacomo, separato, e’ un uomo solo. Vive tutto sommato tranquillo, ha un buon lavoro, ha un po’ di soldi, ha una bella casa. Poi conosce Claudia e capisce di non avere niente. Claudia e’ il centro di tutto. Ama il marito, ma ha difficoltà a dirglielo. Donna inquieta, dal fascino incontrollabile, scatena una folle girandola sentimentale intorno a se’.

I film in onda sui canali Sky

Su Sky Cinema family (canale 304) è previsto il film Dragon Ball Super: Broly. Anni dopo la distruzione del pianeta Vegeta, da parte del tiranno Freezer, Goku e gli altri guerrieri affrontano il fortissimo guerriere Broly.

Sky Cinema Suspence, canale 306, manda in onda il film Captive State. E’ una pellicola di fantascienza in cui si ipotizza che la terra è stata conquistata dagli alieni che ora governano il genere umano.