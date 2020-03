Questa sera, 9 marzo 2020, alle ore 20.40 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Striscia la notizia. Il tg satirico vede al timone Michelle Hunziker e Gerry Scotti. La celebre coppia si ricostituisce dopo una settimana di transizione con la conduzione di Francesca Manzini.

Striscia la notizia, 9 marzo 2020, diretta della puntata con Hunziker e Scotti

Inizia la puntata. Michelle fa la sua entrata trionfale accolta da Gerry e dalle veline.

Il primo servizio di stasera è dedicanto al Conte di Montecristo (Dario Ballantini) passeggia al centro e parla con i politici dicendo loro di “stare a casa” e di mantenere le distanze per prevenire il Coronavirus. Il Conte parla poi delle bozze rese note senza autorizzazione.

Michelle e Gerry soffrono nel non potersi abbracciare e si danno delle piccole gomitate come segno di affetto.

Jimmy Ghione ci parla dei problemi dei filobus a Roma. I mezzi dovrebbero essere elettrici ma purtroppo in alcune tratte manca la corrente e sono costretti ad andare a gasolio. L’atac ha affermato di non avere le competenze dirette per risolvere queste criticità

C’è un nuovo cucciolo in studio. Gerry propone di chiamarlo Panella o Cookie, Michelle propone Tofu. Sarà il pubblico da casa a decidere quale sarà il suo nome.

Stefania Petix indaga sul reddito di cittadinanza e progetti utilità alla collettività. A Palermo però, nonostante ci siano 16.000 persone che percepiscono il reddito di cittadinanza, non c’è nessuno che si occupi di questi progetti. I cittadini hanno preso autonomamente l’iniziativa.

Max Laudadio ci dà qualche consiglio per evitare di commettere errori in cucina che possono nuocere alla nostra salute e ci spiega cosa sono gli interferenti endocrini. Queste sostanze alterano la normale funzionalità ormonale dell’apparato endocrino e sono pericolose soprattutto per i bambini.

Un servizio mostra come Bruno Vespa abbia evitato il contagio da Coronavirus. Il conduttore non ha infatti stretto la mano a Zingaretti ed ha mantenuto la distanza di sicurezza. Quest’ultima misura preventiva è stata essenziale, visto che come mostrano i filmati, Zingaretti parlando ha involontariamente emesso una gocciolina di saliva. Vespa, che si è sottoposto al tampone, risulta al momento sano.

Si ironizza sulla sconfitta dell’Inter per un due a zero contro la Juve. “Abbiamo fatto quello che ci aveva chiesto il governo: restare a casa!” – potrebbe aver detto la squadra perdente.

Marco Camisani Calzolari ci parla dello smart working e ci dà qualche consiglio in merito agli strumenti migliori per lavorare da casa. Michelle racconta che sua figlia al momento sta seguendo le lezioni da casa grazie alle “aule virtuali”.

E’ il momento del cabaret di pasticcini, una serie di filmati di dolcissimi cuccioli e bimbi o di esilaranti cadute.

Michelle lancia un bacino a Gerry, che lo afferra. Si balla poi sulle note di una nuova hit di impressum politici sulla base di “Tu vuo’ fa l’americano”.

Va poi in onda un servizio di Luca Abete che ci parla del sito e-commerce di un negozio esoterico, “Il tempio di Salomone”. Gli oggetti in vendita (tra cui ingredienti per compiere riti magici) sono costosissimi, raggiungono cifre a 4 zeri. Un inviato di Striscia incontra il titolare del negozio e gli chiede spiegazioni, ma l’uomo nega qualsiasi coinvolgimento.

Va poi in onda la rubrica di Cristiano Militello, che ci mostra i momenti più comici e divertenti del weekend calcistico.