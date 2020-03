A causa dell’emergenza coronavirus, Mediaset blocca altri tre programmi. Si tratta di appuntamenti presenti nei palinsesti di Retequattro e di Canale 5. Ricordiamo che solo ieri era stato sospeso Quarta Repubblica perchè Nicola Porro era stato trovato positivo al coronavirus.

Coronavirus Mediaset blocca tre programmi ecco quali sono

Mediaset ha reso noto che tra i programmi momentaneamente fuori dai palinsesti, c’è anche #CR4 – La Repubblica delle donne in onda il mercoledì su Retequattro.

Per Canale 5 escono dalla programmazione Domenica live, il talk condotto da Barbara D’Urso nel pomeriggio di Canale 5 e Verissimo che, invece, va in onda il sabato nel day time della stessa rete di Cologno Monzese.

L’azienda televisiva ha fatto conoscere le proprie decisioni, attraverso un comunicato.

Ecco il comunicato integrale Mediaset

Per garantire un’informazione costante e completa sulla più stretta attualità e sull’emergenza Coronavirus, Mediaset ha deciso di concentrare la propria forza giornalistica, tecnica e produttiva sui contenuti hardnews, quelli a più alto tasso informativo.

Mediaset ha deciso quindi di sospendere, solo per questa fase, programmi come “#CR4 La Repubblica delle Donne”, “Domenica Live” e “Verissimo” per rafforzare le testate dedicate all’attualità in diretta. Contemporaneamente, i programmi di infotainment che rimarranno in onda, da “Mattino Cinque” a “Pomeriggio Cinque”, si orienteranno sempre di più sui temi legati alla cronaca e alla stretta attualità.

In questo quadro di massimo impegno informativo, Retequattro si distinguerà offrendo al suo pubblico sette prime serate su sette di attualità in diretta. I consueti programmi di approfondimento della rete copriranno con un grande sforzo professionale e produttivo l’intera settimana, assicurando ai telespettatori un’informazione puntuale, approfondita e completa.

Informazione potenziata

Dunque si potenzia l’informazione e si cerca di mantenere aggiornati i telespettatori nel corso delle ore della giornata. Si trascurano programmi di puro intrattenimento e di leggerezza, in un periodo in cui è in bilico proprio il futuro dell’Italia.

Per quanto riguarda Quarta Repubblica e Le iene show, Mediaset si riserva di comunicare quando riprenderanno.