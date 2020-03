Dalla seconda serata di oggi, Francesco Giorgino condurrà su Rai1 lo Speciale Tg1 Italia: tutti a casa. L’anchorman di punta del servizio pubblico sostituisce Porta a porta, dopo la quarantena precauzionale predisposta per Bruno Vespa.

Speciale Tg1 Italia tutti a casa – Giorgino sostituisce Vespa in quarantena

La notizia è arrivata nel pomeriggio tramite una nota di Viale Mazzini: Francesco Giorgino condurrà lo Speciale Tg1 Italia: tutti a casa dalle 23:30 di oggi per le prossime due settimane al posto di Porta a Porta. Sarà un approfondimento sulla situazione italiana legata al Coronavirus COVID-19.

Uno scenario senza precedenti, quello attuale del bel paese, raccontato con gli ultimi aggiornamenti sul fronte epidemiologico-sanitario e le analisi, insieme agli ospiti, sui possibili sviluppi del prossimo futuro. Uno sguardo, inoltre, a come gli italiani stanno recependo le nuove misure restrittive varate dal Governo Conte.

Giorgino, dunque, prende il posto di Bruno Vespa, costretto alla quarantena in via precauzionale dopo la puntata di mercoledì scorso. Aveva ospitato il Segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, poi risultato positivo al COVID-19.

Vespa è andato su tutte le furie per l’allontanamento forzato. Non presenta sintomi, il tampone cui si è sottoposto è risultato negativo e avrebbe voluto continuare la sua attività. Si è detto disponibile a condurre da casa sua, senza successo. Per questo, ha sostenuto anche che le motivazioni sanitarie dietro la sospensione sarebbero solo un pretesto.

Le regole per chi è stato a contatto con persone contagiate, tuttavia, sono chiare. Porta a porta stava seguendo con attenzione la crisi epidemiologica nel nostro paese e per Bruno Vespa non deve essere facile rimanere lontano dal racconto di ciò che sta accadendo.

Cambia anche la programmazione di Rai 2 e Rai 3

Oltre agli adeguamenti di Rai 1, cambia anche la programmazione di Rai 2 e Rai 3. L’obiettivo è sempre quello di aumentare le finestre di approfondimento sull’epidemia in corso.

Ecco, allora, “Italia zona protetta” su Rai 2, uno speciale del Tg2 condotto da Luca Salerno, in onda alle 15:00. Su Rai 3, invece, il Tg3 propone uno Speciale in onda dalle 18:00. Inizia con la diretta della conferenza stampa quotidiana del Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, e prosegue fino al telegiornale delle 19.

Le reti Rai provano, quindi, a garantire aggiornamenti costanti sull’epidemia di COVID-19 per l’intera giornata.

Rai 2, però, ha anche adattato la fascia mattutina alle esigenze dei più piccoli. Rafforzata la programmazione per bambini nelle prime ore della giornata.

Facile immaginare che la sospensione de La Corrida e Porta a Porta sarà seguita da altre riorganizzazioni nei palinsesti. Per ora, l’unica misura estesa a tutti i programmi è la chiusura al pubblico in studio. Provvedimenti presi anche dagli altri poli televisivi, a cominciare dalla chiusura de Le Iene.

Voci non confermate parlano anche di un possibile slittamento di Ballando Con le Stelle, il piatto forte del sabato sera primaverile di Rai 1. Ma dall’entourage di Milly Carlucci al momento non arrivano indicazioni in questo senso.