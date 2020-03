Martedì 10 marzo, in diretta dalle 21.25 su Rai 2, va in onda Pechino Express 2020, con la conduzione di Costantino Della Gherardesca.

Le sei coppie rimaste in gara iniziano il loro viaggio in Cina da Dali, nella provincia dello Yunnan. Dopo aver visitato la foresta di pietra Shilin Stone Forest, devono cercare qualche passaggio per Shitouzhai, dove termina il viaggio della quinta puntata e dove scopriremo se la tappa è eliminatoria o meno.

Pechino Express diretta 10 marzo quinta puntata tappe Cina eliminati

Il conduttore è felice di annunciare che dopo sette anni Pechino Express torna in Cina. Della Gheradesca spiega da questo momento in poi non ci saranno più le prove immunità ma solo le prove vantaggio. I vincitori del bonus non dovranno trovare alloggio per la notte. Le coppie percorreranno 556 km. Partendo da Dali, passeranno per Shilin fino a raggiungere Shitouzai.

Come prima passo, le coppie devono raggiungere i monumenti ritratti nelle foto concesse dal conduttore. Una volta lì hanno scoperto che come prova devono scrivere su una cartina i nomi in italiano delle 14 paesi confinanti della Cina. Per ogni nome sbagliato ci sono 2 minuti di penalità. Le prove sono valutate da una professoressa di geografia.

Gli unici a non arrivare al traguardo sono i Sopravvissuti, in quanto hanno perso la mappa con le indicazioni. Interviene Costantino Della Gherardesca per invitarli a raggiungere la porta sud della città vecchia di Dali. Per tale suggerimento verranno penalizzati.

Nel frattempo le altre coppie, con in mano la cartina, del denaro e una scodella di brodo (da non consumare), da Dali devono prendere l’autostrada per raggiungere il libro rosso che si trova a Chuxiong.