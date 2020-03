Sanremo 2020, vendite e visualizzazioni. E’ passato ormai un mese dall’ultima edizione del Festival di Sanremo 2020. Sul podio della kermesse sono saliti i Pinguini tattici nucleari, Francesco Gabbani ed il vincitore Diodato. Spesso però i risultati non sono confermati nel lungo periodo, molti sono stati i casi di canzoni sottovalutate a Sanremo ed amate dal pubblico tanto da diventare tormentoni e/o pezzi di storia della musica. Vediamo dunque quali sono i risultati ottenuti dai brani di quest’anno, sia come vendita nei digital store che come ascolti sulle principali piattaforme online.

Classifiche e visualizzazioni – i numeri di Sanremo 2020

“Fai rumore” ha emozionato e conquistato pubblico e critica, incoronando Diodato vincitore, ma non tutte le classifiche confermano questo risultato. Nella classifica iTunes, il cantautore si ferma alla settima posizione, superato da Gabbani (al terzo). Quattordicesimi i Pinguini tattici nucleari.

Diverso il ranking di Spotify con avanti la band (al 7°posto), seguita da Elettra Lamborghini (al 10°), Diodato (al 13°), Gabbani (al 14°), Achille Lauro (al 22°), Elodie (al 26°) e Levante (al 31°).

Sanremo 2020: Youtube tra tendenze e visualizzazioni

A distanza di un mese, nelle tendenze di Youtube non c’è traccia dei cantanti di Sanremo. L’unico presente è Achille Lauro, che con la performance proposta nella prima serata del Festival è senza dubbio entrato nella storia della kermesse. Con la sua inaspettata “spoliazione” (è rimasto con indosso solo una tutina color carne glitterata), Lauro è stato uno dei vincitori morali del Festival. La ricerca sofisticata ed intelligente dei personaggi da interpretare e del messaggio da comunicare, ha fatto la differenza e l’ha reso indimenticabile.

Se consideriamo le visualizzazioni, sempre su Youtube, vince però Gabbani con 21.015.315 visualizzazioni. Secondo Diodato, con 20.247.376 milioni, e terza Elettra Lamborghini, con 18.731.029 visualizzazioni. Seguono (con distacco) i Pinguini tattici nucleari, Elodie e Levante.

Sanremo 2020 classifica bestseller Amazon

Nonostante la nostra sia ormai, a tutti gli effetti, un’era digitale, sono in molti ad aver riscoperto l’amore per il supporto musicale. Cd e vinili sono tornati in auge ed è dunque indicativo considerare anche le classifiche di vendita su Amazon. In testa alla classifica dei bestseller di musica Italiana (al 6° posto) troviamo a sorpresa “Pugili Fragili”, il cd di Piero Pelù. Seguono “Che vita meravigliosa” di Diodato (all’11°), “Viceversa” di Gabbani (al 18°), “1969” di Achille Lauro (al 22°). Al 3° posto dei cd più venduti c’è invece la compilation di Sanremo 2020, raccolta di tutti i brani in gara alla Kermesse.

Sanremo 2020, classifica La Feltrinelli e considerazioni

Nella top 20 dei cd più venduti da La Feltrinelli, troviamo risultati ben diversi. I cantanti di Sanremo sono presenti e ben piazzati. Al terzo posto c’è Diodato, seguito al quarto da Gabbani. Al 5° c’è la compilation, al 9° Marco Masini ed al 10° i Pinguini tattici nucleari. Quattordicesimo Piero Pelù e diciannovesima Elettra Lamborghini.

Alla luce di questi risultati possiamo constatare che i brani sanremesi sono stati apprezzati dal grande pubblico e che continuano ad avere un discreto successo. Ciò che appare evidente è che il target medio degli spettatori della kermesse è meno digitalizzato ed ancora legato ai metodi tradizionali di ascolto ed acquisto della musica. Ciò può essere senza dubbio una conseguenza dell’età media più alta rispetto ad altri programmi, particolare che si evince anche dalla presenza in testa alle classifiche digitali di alcuni tra i concorrenti più amati di Amici di Maria De Filippi (Gaia, Francesco e Giulia). Il talent show ha spettatori dall’età media più bassa e questo comporta un diverso accesso ai contenuti.