The Good Doctor 3 è in onda con la puntata del 20 marzo 2020 alle 21.20 su Rai 2. Gli episodi in onda hanno rispettivamente come titoli: Incompleto e Amici e famiglia.

Negli Stati Uniti la serie è prossima alla conclusione: l’ultima puntata della terza stagione sarà resa disponibile il 30 marzo 2020. In Italia dovremo invece attendere il 24 aprile 2020 per la prima TV dei due episodi conclusivi.

Il primo episodio della stagione era andato in onda in Italia il 14 febbraio 2020. Sul sito in streaming RaiPlay sono disponibili, ancora per 4 giorni, gli episodi dal 4 all’8 sempre della terza stagione. Allo scadere dei 4 giorni gli episodi 4 e 5 verranno rimossi dalla piattaforma.

The Good Doctor 3 puntata 20 marzo 2020, la trama generale

La serie televisiva statunitense si basa sull’omonima serializzazione sud-coreana, Good Doctor. La trama segue le vicende di Shaun Murphy (Freddie Highmore), un giovane medico specializzando in chirurgia affetto da autismo e Sindrome del savant. La patologia comporta ritardi cognitivi generalizzati, tranne che per un’abilità specifica, sviluppata sopra la norma. Per il protagonista, tale abilità nel settore medicina e chirurgia. Shaun è infatti dotato di memoria fotografica, e nessun dettaglio sfugge mai al suo occhio clinico.

Nel corso delle due stagioni concluse, Shaun ha dimostrato innumerevoli volte il suo incredibile talento. Sono numerosi i pazienti che salva nell’ospedale San Jose St. Bonaventure, in California. A dispetto delle difficoltà relazionali dovute alle sue patologie, riesce a farsi rispettare e apprezzare da colleghi e superiori.

Nel corso della terza stagione, attualmente in corso in Italia e in U.S.A., prosegue il suo lavoro nell’unità di chirurgia dell’ospedale. Affrontando le sue paure e confrontandosi con manie e fobie proprie del suo stato psicologico, riesce persino a iniziare una relazione sentimentale.

The good doctor 3 trama episodio Incompleto

Nel primo episodio, dal titolo tradotto in Incompleto Shaun Murphy non riesce a far decollare la relazione con Carly Lever. Carly (Jasica Nicole), figura presente fin dalla prima stagione della serie, è una patologa dapprima collega, poi superiore di Shaun.

Nel corso della terza stagione Claire inizia una difficile relazione sentimentale con il protagonista Shaun. Normali situazioni come tenersi per mano sono rese più impegnative dalle sue patologie. La dottoressa sa come comportarsi, dato che ha una sorella minore autistica. Il problema, però, in questo caso è di difficile soluzione. Si tratta di un tatuaggio di Claire, che Shaun non riesce a non notare e reputa fastidioso. Qualcosa farà capire al medico che le sue paure derivano da ben altro.

Trama episodio Amici e Famiglia

Il secondo episodio, dal titolo Amici e famiglia, coinvolge invece più da vicino il dottor Aaron Glassman (Richard Shiff), responsabile dell’intera struttura ospedaliera. Figura paterna per Shaun, che conosce sin da bambino. Il dottor Glassman riesce a convincere Shaun ad andare a trovare suo padre, che si trova in fin di vita. L’incontro con la famiglia Murphy sul letto di morte del genitore ha però dei risvolti inaspettati.

Intanto, Claire Browne (Antonia Thomas), altra collega di Shaun, è ancora scossa dalla perdita della madre, avvenuta nel corso del terzo episodio della stagione 3. Ma sta lentamente iniziando a guardare in faccia il proprio dolore per affrontarlo e superarlo. Nel frattempo, Morgan Reznik e il dottor Neil Melendez, rimasti in ospedale, sono alle prese con un delicato intervento su un giocatore della NFL (National Football League).