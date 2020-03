Stasera in tv 21 marzo 2020. Scontro di repliche per Rai 1 e Canale 5.Da una parte Fiorello con Viva RaiPlay, dall’altra Paolo Bonolis con Ciao Darwin. Mario Tozzi continua ad andare in onda su Rai 3 con una nuova puntata di Sapiens – un solo pianeta. Ecco nei dettagli la programmazione sulle principali reti.

Stasera in tv 21 marzo 2020 – i programmi in onda

Su Raiuno, alle 21.25, Il meglio di Viva RaiPlay! Fiorello torna su Raiuno con i momenti più divertenti del suo show per RaiPlay. Rivedremo i duetti con i grandi ospiti italiani e internazionali e gli sketch più visualizzati sulla piattaforma della Rai. Tra gli altri, Biagio Antonacci, Tommaso Paradiso, Emma, Tiziano Ferro, Giorgia e Achille Lauro.

Su Raitre, alle 21.45, Sapiens, un solo pianeta. Nuovo appuntamento con il programma condotto da Mario Tozzi. Tra gli argomenti trattati in questa stagione l’emergenza climatica e il grande movimento studentesco, nato dall’iconica giovane svedese Greta Thunberg, che ha finalmente polarizzato l’attenzione mediatica sul problema.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di prosa con la pièce Premiata Pasticceria Bellavista. Prosegue il ciclo dedicato alle commedie di Vincenzo Salemme. I protagonisti dello spettacolo di stasera sono Carlo Buccirosso, nei panni di Ermanno Bellavista e Antonella Morea, in quelli di Giuditta Bellavista.

Canale 5 propone in prima serata le repliche di Ciao Darwin.

Su Real Time, alle 21.30, il docureality Vite al limite: e poi. Sean ha iniziato il suo difficile percorso di dimagrimento quattro anni fa. Poi la perdita di sua madre lo ha profondamente turbato e, in seguito a una brutta caduta, è stato ricoverato un’altra volta in una struttura ospedaliera.

Stasera in tv 21 marzo 2020 – film in onda

Su Rai Movie, alle 21.10, il film di guerra del 1970, di Richard Fleischer, Tora! Tora! Tora!, con Soh Yamamura. 1941: l’ammiraglio Yamamoto, comandante in capo della marina giapponese, attacca la flotta americana a Pearl Harbor. Per gli Stati Uniti inizia la Seconda Guerra Mondiale.

Su Rai Premium, alle 21.20, il film drammatico del 2016, di Gianfranco Albano, Felicia Impastato, con Lunetta Savino. Sicilia: dopo la morte di Peppino Impastato, ucciso da Cosa Nostra il 9 maggio 1978, la madre Felicia denuncia la matrice mafiosa dell’omicidio. L’incontro con il magistrato Rocco Chinnici sarà determinante.

Su Italia 1, alle 21.15, il film d’animazione del 2012, di C. Sanders, K. De Micco, I Croods. In una lontana era preistorica, l’esistenza della famiglia Crood viene sconvolta da un cataclisma che distrugge la caverna in cui abita. Il gruppo, costretto ad avventurarsi in luoghi sconosciuti, incontra lungo il cammino il giovane Guy, che affascina con i suoi racconti soprattutto la primogenita di casa.

Su La7, alle 21.15, il film drammatico del 1968, di Stanley Kramer, Indovina chi viene a cena?, con Spencer Tracy, Katharine Hepburn. Matt e Christina Drayton sonon due coniugi dalla mentalità aperta. Ma quando la figlia Joey presenta loro il promesso sposo, un brillante medico di colore, le loro sicurezze vacillano.

I film su Tv8, Nove, Iris e Paramount

Su Tv8, alle 21.30, il film di spionaggio del 1969, di Peter Hunt, Agente 007 – Al servizio segreto di Sua Marestà, con George Lazenby. Bond è in Svizzera sulle tracce del malvagio Blofeld, che ricatta il mondo con una letale arma batteriologica. Durante la missione l’agente incontra la bella Tracy.

Su Nove, alle 21.00, il film thriller del 1999, di Simon West, La figlia del generale, con John Travolta. Indagando sul brutale omicidio del capitano Elizabeth Campbell, figlia del noto generale “Fighting Joe”, il sottufficiale Paul Brenne porta alla luce inquietanti verità.

Su Iris, alle 21.00, il film di spionaggio del 1994, di Phillip Noyce, Sotto il segno del pericolo, con Harrison Ford. L’agente della Cia Jack Ryan indaga su alcuni narcotrafficanti colombiani. Quando scopre che sono coinvolti alcuni colleghi corrotti, decide di denunciarli nonostante le minacce.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film commedia del 1998, di Hugh Wilson, Sbucato dal passato, con Brendan Fraser, Alicia Silverstone. 1962. Convinti che i russi scateneranno una guerra atomica, Calvin ed Helen Webber si chiudono in un bunker con il figlioletto Adam. Dopo 35 anni il ragazzo decide di uscire.

I film sui canali satellitari

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film documentario del 2019, di Jesus Garces Lambert, Io, Leonardo, con Luca Argentero, Angela Fontana. Un ritratto inedito di Leonardo da Vinci ricostruito con una rigorosa ricerca documentale, in particolare soffermandosi su “Il trattato della pittura” e le commissioni più importanti.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di spionaggio del 2010, di Phillip Noyce, Salt, con Angelina Jolie. L’agente della Cia Evelyn Salt viene accusata di essere una spia russa e di voler assassinare il presidente degli Stati Uniti. Sfuggita alla cattura, la donna porterà alla luce una sconvolgente verità.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2002, di George Clooney, Confessioni di una mente pericolosa, con Sam Rockwell, George Clooney. L’incredibile storia vera di Chuck Barris nell’America degli Anni 60. L’uomo, notissimo produttore e conduttore televisivo, era anche uno spietato killer al servizio della Cia.