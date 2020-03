Stasera in tv 23 marzo 2020. Arriva su Rai 1 il Tv movie La connessione del telefono, ultimo romanzo storico di Andrea Camilleri adattato per il piccolo schermo. Conclude il trittico C’era una volta Vigata che lo scrittore aveva dedicato alla storia della città immaginaria dove Montalbano svolgerà le proprie indagini. Rai 3 celebra Mina che compie 80 anni. Ancora sospeso Quarta Repubblica. Ecco la programmazione nei dettagli.

Stasera in tv 23 marzo 2020, programmi Rai

Su Rai 1 alle 21.25 il tv-movie in prima visione La concessione del telefono. Il film del 2020 è tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri del 1998. La storia racconta di Pippo Genuardi, nato a Vigàta il 3 settembre 1856. L’uomo chiede l’istallazione di linea telefonica a casa, e scrive quindi varie lettere alla pubblica amministrazione. Queste lettere danno adito ad una serie di equivoci. Si arriva addirittura a pensare che stia progettando un colpo di Stato.

Su Rai 2 alle 21.20 vanno in onda tre nuove puntate di Hawaii Five – 0, serie tv poliziesca. I titoli sono, in ordine di trasmissione, Verso il fondo, L’attentato, L’uragano. Avrebbero dovuto essere trasmessi lunedì scorso, ma al loro posto era andato in onda uno speciale sul Coronavirus.

Rai 3 propone alle 21.20 In arte Mina, programma curato da Pino Strabioli per festeggiare gli 80 anni della cantante il cui nome all’anagrafe è Anna Maria Mazzini.

Stasera in tv 23 marzo 2020, programmi Mediaset

Rete 4 trasmette alle 21.25 uno speciale di Stasera Italia. Il Talk show è dedicato alla politica, ai principali casi di cronaca, all’attualità e alle provocazioni sociali della settimana. La conduttrice Barbara Palombelli è al centro di una polemica per una frase da lei pronunciata. Durante l’ultima trasmissione di Stasera Italia ha chiesto ai suoi ospiti se il virus è più diffuso al nord, perché lì “si lavora di più”.

Canale 5 manda in onda, alle 21.21, il film La vita è una cosa meravigliosa. La commedia di Carlo Vanzina racconta gli intrecci inaspettati fra le vite dei protagonisti, apparentemente molto distanti gli uni dagli altri per abitudini, storia e professioni.

Su Italia 1 torna alle 21.26 Harry Potter, con il terzo film della saga intitolato Harry Potter e il prigioniero di Azkaban. Vincitore di ben due scontri con il signore oscuro Voldemort, Harry Potter dovrà fare i conti con un evaso dalla prigione per maghi più terribile del mondo magico: Azkaban.

I programmi La7, TV8 e Nove

La7 alle 21.20 trasmette uno scioccante film documentario di Avi Lewis, intitolato This Changes Everything. Il lungometraggio parte da una domanda originale e spiazzante: E se il riscaldamento globale fosse la nostra ultima occasione? È stato girato in nove paesi e cinque continenti diversi nel corso di quattro anni.

Su TV8 alle 21.30 è invece in onda il cooking show 4 Ristoranti, con Alessandro Borghese. Quattro ristoratori della stessa città sono selezionati in base a criteri differenti a ogni episodio. Ciascuno sarà giudice degli altri tre, mentre lo chef Alessandro Borghese valuterà tutti e quattro i ristoranti.

Little Big Italy è il format culinario trasmesso su Nove dalle 21.25. Il cuoco Francesco Panella viaggia per le città del mondo in cui vivono grandi comunità di immigrati italiani. In ognuna visita tre ristoranti che offrono cucina tipica del Bel Paese e tenta di stabilire quale sia il migliore.

I film in onda su Sky Cinema

Sky Cinema 302 manda in onda alle 21.15 il film Apollo 13, che racconta dell’omonima missione spaziale, fallita nel 1970. La navicella Apollo 13 parte con tre astronauti americani a bordo, diretta verso la Luna. Un guasto tecnico costringe i tecnici della NASA a Houston a improvvisare un piano d’emergenza, per trarre in salvo i suoi uomini.

Su Sky Cinema 315 viene trasmesso poi alle 21.15 il grande classico fantascientifico del 1982 Blade Runner. Ambientato in un futuro per noi già passato, il 2019, il film racconta di un investigatore con il compito di eliminare un gruppo di androidi assassini in fuga. Nel corso della propria ricerca viene a conoscenza di una verità terrificante, che rimetterà in discussione la sua vita passata e futura.