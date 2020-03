Il Coronavirus ha fatto un’altra vittima eccellente, Lucia Bosè. L’attrice è morta a 89 anni in Spagna, in particolare a Segovia. Ad annunciare la scomparsa è stato il figlio Miguel che, dai profili social, ha salutato la madre scrivendo: Adesso si trova in un luogo migliore.

Coronavirus Lucia Bosè è morta

Lucia Bosè aveva accusato febbre alta e tutti i sintomi del coronavirus alcun giorni fa. Era stata ricoverata in ospedale a Segovia e le era stata diagnosticata una polmonite purtroppo compatibile con la drammatica infezione che sta mietendo vittime in tutto il mondo.

Immediatamente le sue condizioni sono peggiorate.Poi la notizia della scomparsa di una delle poche dive amate, attraverso gli anni, da un pubblico internazionale. Le nuove generazioni la conoscono soprattutto per essere la madre di Miguel Bosè. L’attrice, però, amava molto l’Italia ed era tornata molte volte. Recentemente era stata ospite di Mara Venier nel salotto di Domenica in.

Aveva fatto delle dichiarazioni molto forti riguardo la sua vita privata ed alcuni uomini che, nel suo passato le erano stati accanto. Tra questi, ad esempio, Walter Chiari.

E, a proposito di Dominguin, aveva svelato di essere stata tradita molte, troppe, volte.

La lunga carriera di Lucia Bosè

La Bosè aveva vinto, a solo 16 anni, nel 1947, il concorso di Miss Italia. Grazie a questa affermazione importante, era riuscita ad entrare nel mondo del cinema dalla porta principale. E da allora un crescendo di successi ha caratterizzato la sua carriera.

ll debutto sul grande schermo avvenne nel 1950 con Non c’è pace tra gli ulivi di Giuseppe De Santis. Successivamente è stata diretta da registi come Antonioni, Fellini, Emmer, i fratelli Taviani. Con Fellini ha girato il Satyricon. Con i fratelli Taviani Sotto il segno dello scorpione. Con Francesco Rosi Cronaca di una morte annunciata. Più recentemente Roberto Faenza l’ha voluta nè I vicerè e Ferzan Ozpetek in Harem Suaré.

Nel 1955 le nozze con il torero Luis Miguel Dominguin fecero parlare la stampa rosa di tutto il mondo. I due ebbero tre figli: Miguel Bosé, Lucia Dominguin e Paola Dominguin.

Negli ultimi anni la Bosè aveva scelto di vivere in Spagna.

L’attrice è sempre rimasta in contatto con gli organizzatori di Miss Italia, prima con Enzo Mirigliani e poi con la figlia Patrizia, di cui era amica. Presente più volte nella giuria delle finali, ma anche – in più occasioni – delle Prefinali, ha partecipato a varie iniziative promosse da Miss Italia.