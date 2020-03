Stasera in tv martedì 24 marzo 2020. Prima serata con molti film e approfondimenti sull’attualità. Su Rai 1 la fiction omaggio ad Alberto Sordi, Speciale Tg5 su Canale 5, Harry Potter su Italia 1, il film di Gomorra su Rai Movie. Ecco la programmazione completa.

Stasera in tv martedì 24 marzo 2020 – I programmi in onda su Rai1 e sugli altri canali Rai

Rai1 omaggia Alberto Sordi nell’anno del centenario dalla nascita. Giovedì 14 marzo alle 21:25 va in onda Permette? Alberto Sordi, diretto da Luca Manfredi con Edoardo Pesce nei panni dell’attore romano. Un film biografico che ripercorre i primi 20 anni di vita di Sordi, fino alla sua consacrazione.

Su Rai2, stasera alle 21.20 va in onda la settima tappa dell’adventure reality Pechino Express, condotto da Costantino Della Gherardesca. Spostamento di 184 km interno alla Cina, da Xijiangyuan – nella regione dello Guangxi – a Wuzhou (il programma è stato registrato prima dell’emergenza COVID-19). Cinque le coppie ancora in gara.

Rai 3 dedica la serata all’approfondimento sull’attualità con #Cartabianca di Bianca Berlinguer.

Rai4 manda in onda il film Prometheus di Ridley Scott: ambientato nel 2093, racconta l’avventura spaziale di alcuni ricercatori che provano a capire la provenienza di alcuni fossili. Sembrano appartenere ad un alieno gigantesco. Tra gli sceneggiatori, Damon Lindelof di Lost.

Su Rai 5, alle 21:25 vedremo The Walk diretto da Robert Zimeckis. È il film sul funambolo Philippe Petit, che nel 1974 coprì la distanza tra le Twin Towers di New York camminando su una corda d’acciaio sospesa nel vuoto.

Sempre su Rai 5, alle 22:55 segue Duran Duran: there is something you should know. Documentario sulla storica band inglese realizzato da Zoe Dobson.

Rai Movie programma il film Gomorra di Matteo Garrone, del 2008. La prima estrapolazione cinematografica dal best seller di Roberto Saviano, premiata a Cannes ed ai David di Donatello. Con Toni Servillo, Gianfelice Imparato e Maria Nazionale.

Rai Premium dedica la prima serata al film Mio Figlio di Christian Carion.

Stasera in tv martedì 24 marzo 2020 – I programmi in onda su Canale 5 e sugli altri canali Mediaset

La programmazione di Canale 5 prevede alle 21.40 lo Speciale del Tg5 sull’evoluzione epidemiologica e socio-economica dell’emergenza coronavirus. Sarò condotto da Cesara Buonamici. Va in onda al posto di Live – Non è la D’Urso, inizialmente annunciato programma della serata.

Su Italia 1, alle 21:21, torna Harry Potter e il calice di fuoco. Quarto episodio della saga cinematografica tratta dal fantasy di J.K. Rowling, in cui Harry Potter adolescente contrasta le ambizioni di Voldemort.

Cinema anche su Rete 4, con il grande classico dell’azione Commando, di Mark Lester con Arnold Schwarzenegger.

Mediaset Extra dedica la serata alla diretta dalla casa del Grande Fratello Vip.

Su Iris sarà possibile vedere La legge Capestro di Robert Wise, per il ciclo “C’era una volta il western”.

Su La 5 in onda la prima tv della commedia sentimentale Guida per la felicità, con il premio Oscar Ben Kingsley e Patricia Clarkson.







Programmi giovedì 24 marzo di La7, Real Time, Nove, Paramount Channel e Tv8

Stasera giovedì 24 marzo, su La7 torna l’attualità di Di Martedì con Giovanni Floris. Ancora spazio all’emergenza coronavirus con interviste a numerosi ospiti in collegamento, per provare a capire cosa ci aspetta nel prossimo futuro.

Real Time propone due docu-reality. Primo appuntamento alle 21:20, con l’episodio n.11 della quarta staagione; Il salone meraviglioso alle 22:30, con il ventunesimo episodio della terza stagione.

Nove sceglie la commedia È già ieri di Guido Manfredonia con Antonio Albanese.

Paramount Channel propone alle 20:15 il film A proposito di Henry di Mike Nichols, con Harrison Ford e Annette Bening. Alle 22:15, segue I sogni segreti di Wlater Mitty.

Su Tv8, il celebre Balla coi lupi di Kevin Costner, con lo stesso attore statunitense e Mary McDonnell.

La programmazione Sky per stasera giovedì 24 marzo

Per quel che riguarda la programmazione della galassia Sky, su Sky Uno va in onda alle 21:00 una nuova puntata speciale di #EPCCAlive – E Poi C’è Cattelan Alive. Format completamente rivisto, con Alessandro Cattelan che conduce da casa, in diretta su tutte le piattaforme social, sia personali che dello show. Ospiti Mika e il cuoco Giorgio Locatelli.

Segue Italia’s Got talent – Special edition, con i momenti salienti delle prime tre audizioni.

La prima serata di Cielo, invece, sarà per il film Giovanna D’Arco, dalle 21:15.

Da segnalare American Hangman – Colpevole o innocente su Sky Cinema Uno e Hotel transilvania 3 su Sky Cinema Family.