Dal 24 marzo 2020 è disponibile il servizio in streaming Disney+ che propone numerose serie tv, film e tutti i classici cartoni animati prodotti dalla casa di Topolino. I marchi famosi rilevati da Disney sono tutti presenti, compresi quelli acquisiti di recente come Star Wars e Marvel. Sono inclusi nell’offerta anche tanti documentari del National Geographic.

Ci si può iscrivere a Disney+ sia pagando una tantum annuale di 69,99 €, sia tramite singoli pagamenti mensili da 6,99 €. Al momento è anche possibile iscriversi e provare gratuitamente per una settimana il servizio in streaming. Come già avviene per Netflix, è possibile scaricare tutti i contenuti del catalogo per poterli visionare offline.

Disney+ le uscite di marzo 2020, le serie tv

Sono numerose le serie TV disponibili fin da subito su Disney+ in esclusiva solo per gli abbonati e non visibili altrove.

Come la serie tv The Mandalorian, ambientata nell’universo di Star Wars, Guerre Stellari, che segue le vicissitudini di un Mandaloriano. I Mandaloriani sono una razza di cacciatori di taglie famosa in tutto l’universo per la propria abilità. Sono due, per ora, le puntate presenti su Disney+. A queste si aggiungeranno le successive della prima stagione episodio per episodio, a distanza di circa una settimana l’uno dall’altro. La terza puntata sarà rilasciata già il 27 marzo.

Tra le serie in esclusiva non mancheranno quelle che fanno parte dell’universo Marvel. Al momento non è nota la data di rilascio effettiva di titoli come Loki o Wanda Vision. Sono già disponibili, però, tutte le puntate della prima stagione di Agent Carter. La serie racconta la storia di Penny Parker, alleata di Captain America, che sarà pioniera e fondatrice dello S.H.I.E.L.D.. La stessa che abbiamo visto protagonista al cinema nelle pellicole Marvel rilasciate fino ad ora.

Presenti nel catalogo alcune serie visibili in precedenza solo sui canali satellitari Disney, o nei pomeriggi dedicati ai ragazzi di Italia 1. Stiamo parlando ad esempio di Hannah Montana, che ha portato alla popolarità la cantante Miley Cirus. Nella serie tv l’artista interpreta una giovane con il suo stesso nome, Miley, che all’insaputa di tutti ha un alter ego: Hannah Montana, cantante osannata dai giovani e giovanissimi di tutto il globo.

Disney+ le uscite di marzo 2020, i film

Sono presenti all’appello di Disney tutte le 23 pellicole con protagonisti i più noti supereroi Marvel. Da Iron Man a Captain America, Hulk, Spider-Man, Thor, Vedova Nera e altri. Presenti anche i film in cui agiscono gli Avengers. Quindi anche i due che hanno segnato la fine di quello che è ormai noto come l’Universo Cinematografico Marvel: Avengers Infinity War e Avengers Endgame.

Non mancano anche i film rilasciati prima che Marvel e Disney si unissero. Come la saga dedicata agli X-Man, i mutanti capitanati dal dottor Xavier, in lotta per dimostrare al mondo che i mutanti non sono mostri: possono essere anche eroi.

Rimanendo in ambito fantastico, troviamo i 9 film della saga di Star Wars. Le vicende narrate nelle tre trilogie nate dalla mente di George Lucas hanno cambiato per sempre il concetto di fantascienza, ideando canoni tutt’ora alla base di qualunque produzione di genere. Il perfetto mix di fantasy e fantascienza ha fatto sì che il nome della famiglia Skywalker diventasse immortale.

Ma non ci sono solo serie di film nell’offerta di Disney+. Sono presenti anche commedie e film celebri degli anni 80′ e ’90. Come Sister Act, in cui una cantante, dopo essere stata testimone involontaria di un omicidio, viene portata dalla polizia in un convento dove si nasconde.

In ultimo, rilasciati anche i film live action realizzati da Disney e ispirati a classici di animazione. Come Maleficent, Il Re Leone o Cenerentola. Disney ha iniziato di recente a trasporre alcune delle sue storie animate in film con attori.

Film e serie tv in animazione

L’offerta più ricca del servizio Disney+ riguarda soprattutto film e serie tv in animazione. Dopotutto Disney nasce come casa di animazione, e solo in seguito si apre ad altri media.

Tutti i classici Disney come Bamby, Biancaneve, La bella addormentata, La carica dei 101 o Il Re leone sono già parte del catalogo. Disponibili in qualità rimasterizzata fino alla risoluzione 4k, sono imperdibili per i nostalgici che vogliono tornare bambini. Ma anche e soprattutto per chi bambino lo è tuttora.

Rimanendo nell’ambito dei classici Disney, su Disney+ ci sono anche tutti i film e i cortometraggi dello studio Pixar. Toy Story, Alla ricerca di Nemo, Coco, Wall-e e tutti gli altri lungometraggi noti per aver portato nel mondo dell’animazione la tecnica del render digitale.

Impossibile non citare due serie tv animate presenti nel catalogo Disney+. Duck Tales, con protagonisti Paperon de Paperoni e la sua famiglia, è la narrazione a episodi di alcune mirabolanti avventure del multimiliardario di Paperopoli.

Ancora più famosa, probabilmente, la serie dei Simpson, la famiglia americana passata a Disney durante l’acquisizione del marchio Fox. Homer, Marge, Lisa, Bart e Meggie sono i membri della famiglia più nota della storia dell’animazione, parodia dell’America moderna Su Disney+, ci sono tutte le trenta stagioni realizzate su di loro fino a questo momento.

I documentari del National geographic

Non bisogna dimenticare un contenuto troppo facilmente sottovalutato nel vastissimo panorama di offerte di Disney+: i documentari del National Geographic. Sono tanti, e tutti realizzati per insegnare scienza, arte, storia. O per farci vedere panorami e scorci del nostro pianeta che difficilmente potremmo ammirare dal vivo.

Ci sono ancora altre offerte. Le puntate come Gordon Ramsey: Fuori Menù, in cui il famoso chef inglese viaggia nel mondo alla scoperta di rari e difficilmente reperibili ingredienti selvatici.

Destination Wild: Yellowstone, un documentarion a puntate sulle meraviglie del parco naturale Americano di Yellowstone.

O ancora, film documentario one-shot, come SpaceX: Alla conquista di Marte, che spiega la tecnologia e la scienza, in fase di studio, in vista della futura conquista del pianeta rosso da parte dell’uomo.