Stasera in tv 28 marzo 2020. Torna il meglio di Viva RaiPlay che si scontra con la seconda puntata di Ciao Darwin 8, in replica. Ecco, nei dettagli. la programmazione televisiva.

Stasera in tv 28 marzo 2020 – programmi Rai

Su Raiuno, alle 21.25, il varietà Il meglio di Viva RaiPlay! Va in onda stasera la seconda di tre serate che ripropongono i momenti più divertenti del programma che Fiorello ha proposto dal 4 all’8 novembre su Raiuno e sul portale web RaiPlay (e poi solo su RaiPlay dal 13 novembre al 20 dicembre). Divertimento assicurato tra gag, ospiti e performance musicali.

Su Raitre, alle 21.45, Sapiens, un solo pianeta. Il programma di divulgazione scientifica e ambientale condotto da Mario Tozzi giunge al penultimo appuntamento. Anche stasera la trasmissione spazia tra i vari argomenti, ponendo domande e rispondendo in modo semplice, con indagini sul campo sull’uomo, sulla natura e sullo spazio.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di prosa con Passerotti e pipistrelli? Dal Teatro delle Vittorie di Roma (1997), la commedia in due atti di Vincenzo Salemme. Il protagonista è Pericle: costretto a vivere su una sedia a rotelle in seguito ad un incidente stradale, tiranneggia psicologicamente le persone che gli sono vicine.

Stasera in tv 28 marzo 2020 – programmi Mediaset

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con Stasera Italia Weekend. Il programma condotto da Veronica Gentili occupa l’intera serata per trattare dell’emergenza coronavirus. Con lei, pochi ospiti in studio, ma molti in collegamento esterno: medici, epidemiologi, politici che aggiorneranno il pubblico sull’evoluzione del fenomeno e su tutte le iniziative in atto per contrastarlo.

Su Canale 5, alle 21.20, il varietà Ciao Darwin 8. Il 21 marzo, a sorpresa, è tornata l’ultima edizione del divertente show creato e condotto da Paolo Bonolis, affiancato dall’inseparabile Luca Laurenti. In questa seconda puntata si sfidano i sostenitori del Family Day, guidati da Povia, e quelli del Gay Pride, capeggiati da Vladimir Luxuria.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Vite al limite: e poi. La prima protagonista è Liz. Nonostante ora riesca a camminare, la donna è ancora angosciata e potrebbe mettere a rischio i risultati ottenuti. Jennifer e Marissa non vanno d’accordo, specialmente quando Jennifer ritorna con il suo ex.

I film di questa sera sabato 28 marzo

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2013, di Daniel Espinosa, Child 44 – Il bambino n. 44, con Tom Hardy. L’ufficiale della polizia segreta sovietica Leo Demidov decide di indagare sulla morte di un bambino, che un suo superiore ha fatto archiviare come incidente. Per lui il caso è più complicato.

Su Italia 1, alle 21.15, il film d’animazione del 2016, di Chris Renaud, Yarrow Cheney, Pets – Vita da animali. In lussuoso appartamento di Manhattan, la vita del cagnolino Max viene sconvolta dall’arrivo di un meticcio di nome Duke. Ma presto i due rivali dovranno mettere da parte gli attriti per contrastare il piano di Nevosetto, un coniglietto bianco isterico e autoritario che odia tutti gli umani.

Su La7, alle 21.15, il film di spionaggio del 1959, di Alfred Hitchcook, Intrigo internazionale, con Gary Grant, Eva Marie Saint. Scambiato per una spia, Roger Thornhill è braccato da una pericolosa organizzazione. Una donna affascinante sembra volerlo aiutare, ma potrà fidarsi di lei?

Su Tv8, alle 21.30, il film di spionaggio del 1971, di Guy Hamilton, Agente 007 – Una cascata di diamanti, con Sean Connery. James Bond indaga su un furto di diamanti grezzi. Scopre così che la Spectre intende costruire con le gemme un potente laser spaziale montato su un satellite.

Film su Iris e Sky

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 1997, di Richard Donner, Ipotesi di complotto, con Julia Roberts. Jerry Fletcher, tassista nevrotico, vede complotti ovunque e si confida con Alice Sutton, l’affascinante procuratore distrettuale. Ma le sue teorie non sono bizzarre come sembrano.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2013, di Cody Cameron, Kris Pearn, Piovono polpette 2. Flint è stato allontanato dalla città. Ma quando scopre che la sua macchina è ancora in funzione e sta creando bestie mutanti, decide di tornare per salvare il mondo.