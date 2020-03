Stasera in tv 30 marzo 2020. Iniziano le repliche de Il commissario Montalbano su Rai1. L’informazione di tutte le reti generaliste è concentrata sull’emergenza coronavirus. Ecco nei dettagli la programmazione odierna.

Stasera in tv 30 marzo 2020 – programmi Rai

Rai 1 propone, questa sera alle 21.25, il Tv movie L’altro capo del filo che fa parte della serie Il Commissario Montalbano. Andato in onda l’11 febbraio del 2019, racconta l’omicidio di una sarta, amica della fidanzata di Montalbano. La donna è stata massacrata nella sua sartoria. Il poliziotto riesce a districare il caso insieme ai suoi due assistenti Mimì Augello (Cesare Bocci) e Fazio ( Giuseppe Mazzotta).

Subito dopo, alle 23.30, nuova puntata di Frontiere con Franco Di Mare. Attenzione puntata sull’emergenza sanitaria che sta vivendo non solo l’Italia ma tutto il mondo.

Rai 2 manda in onda la replica di Stasera tutto è possibile. Si tratta dell’edizione condotta da Stefano De Martino e Fatima Trotta. La scorsa puntata ha avuto un buon riscontro di pubblico.

Alle 00.30 il telefilm dal titolo Helen Dorn. Il film tv in onda è La terza donna.

Su Rai 3 arriva Report con Sigfrido Ranucci. La puntata propone servizi e inchieste sulle tematiche più attuali. Questa puntata è dedicata all’emergenza Covid – 19.Gli inviati del programma sono a Wuham da dove è partito tutto per capire come i cinesi sono riusciti a vincere la battaglia.

In seconda serata la prima puntata di Lessico civile con Massimo Recalcati.

Stasera in tv 30 marzo 2020 – programmi Mediaset e La7

Canale 5 manda in onda il film Matrimonio a Parigi. Si tratta di una commedia del 2011 con Massimo Boldi e Anna Maria Barbera. Subito dopo, in seconda serata il film tv Area Paradiso con Diego Abatantuono.

Retequattro in prime time propone Stasera Italia speciale. Il talk di informazione sostituisce Quarta Repubblica il cui conduttore Nicola Porro è ancora in quarantena per aver contratto il coronavirus. Porro attualmente sta meglio, ma si attende la negatività del tampone.

Su Italia 1 va in onda il film Harry Potter e l’ordine della Fenice. Il film è del 2007 con protagonista Daniel Radcliffe. Tutti i film su Potter proposti dalla giovane rete Mediaset, stanno conquistando un notevole successo. In questa pellicola Harry ha problemi con i compagni di classe ed è preso di mira dalla professoressa Umbridge. Scopre però che la sede segreta dell’Ordine della Fenice si trova in casa di Sirius Black.

Su La7, in prime time, la serie Tut – il destino di un faraone. Si tratta di una relica. Racconta la storia di Tutankhaman ed i suoi sforzi per condurre l’Egitto alla gloria ed alla supremazia su altri popoli.

Programmi reti digitali stasera

Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti. Prosegue la quinta stagione del programma che propone, settimanalmente, una sfida tra ristoranti.

Su Nove altra puntata di Little Big Italy con Francesco Panella che si trova a Los Angeles.

Su 20 Mediaset il film Blade II. Blade, per metà uomo e per metà vampiro, si trova costretto ad allearsi con altre creature delle tenebre per sconfiggere una nuova razza di pericolosi mutanti.

Rai 4 continua in prime time a trasmettere la serie Siren. Siamo alla seconda stagione ed all’episodio numero 7.

Su La 5 è in onda il film tv Rosamunde Pilcher – la donna sulla scogliera. Siamo in Cornovaglia dove il protagonista Owen conosce una donna con un figlio e se ne innamora. Ma c’è un segreto ad interrompere l’idillio.

Film in onda sui canali Sky

Su Sky Cinema Uno va in onda Man in black – International. Molly ha sempre conosciuto l’esistenza dei Man in black. Ed ora che ha raggiunto la maggiore età vuole farne parte.

Su Sky Cinema 2 in prima serata, alle 21.15, il film Speriamo che sia femmina. Con Stefania Sandrelli e Liv Ulman. Elena è separata e vive con le due figlie, una zia ed una domestica. Un giorno si presenta l’ex marito con l’amante e le propone un affare.