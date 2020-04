Netflix, le novità di aprile 2020 prevedono sulla piattaforma in streaming nuovi film, serie TV e show. Torna la quarta stagione dell’acclamata serie TV crime spagnola La Casa di Carta, e saranno rilasciati anche altri due film d’animazione del repertorio di Studio Ghibli, fra cui Il Castello Errante di Howl.

Netflix aprile 2020 – serie tv

Dal primo aprile è disponibile su Netflix la serie tv Community, conclusa nel 2015. Nel corso di 6 stagioni e 110 episodi conosceremo Jeff Winger, un avvocato che, in seguito alla revoca della licenza, si iscrive al Community College, il più economico sulla piazza. Lì fa la conoscenza di personaggi particolari, tutti parte della stessa classe di spagnolo.

Il 3 aprile segna il ritorno della serie tv spagnola La Casa di Carta, la quarta stagione. La storia narra gli sviluppi di una rapina estremamente ambiziosa e originale alla Fábrica Nacional de Moneda y Timbre di Madrid. Il piano prevede la stampa di migliaia di banconote e la successiva fuga con il bottino. Nel corso delle 3 stagioni precedenti, la serie è stata più volte premiata vincendo anche un Emmy Award come miglior serie drammatica.

Infine, il 22 aprile sarà pubblicato il documentario a puntate The story of God with Morgan Freeman. Una docu-serie storica presentata da Morgan Freeman che approfondisce il significato della religione e il concetto di divino, esplorando i rituali religiosi di tutto il mondo. L’attore americano è da tempo associato alla figura di Dio, che ha interpretato in numerosi film, fra cui il celebre Una settimana da Dio.

Netflix aprile 2020 – film

Il calamaro e la balena, su Netflix dal primo aprile, è un film del 2005 diretto da Noah Baumbach. Bernard è un professore di scrittura creativa, una volta autore di successo. E’ sposato con Joan, donna ormai stanca dell’ego di suo marito. Quando Joan trova il successo letterario con un libro tutto suo, il loro matrimonio scoppia, e i due decidono di separarsi. La decisione coinvolge, ovviamente, i loro figli Walt e Frank.

In arrivo il 12 aprile il sesto film della serie interpretata da Tom Cruise: Mission Impossible, Fallout. Ethan Hunt, il protagonista, riceve i dettagli di una missione per intercettare la vendita di tre nuclei di plutonio da parte di un venditore sconosciuto. La missione impossibile è inizialmente recuperare il plutonio rubato, ma la faccenda si complica, e gli eventi precipitano.

Disponibile, poi, dal 15 aprile il cinecomic Batman VS Superman: Dawn of Justice. Il film riprende il racconto dagli eventi raccontati nella pellicola L’uomo d’acciaio, con Superman in bilico tra la sua vita quotidiana come Clark Kent e il ruolo di salvatore dell’umanità. Il miliardario Bruce Wayne, di Gotham City, che combatte i criminali della sua città con l’alter ego Batman, ritiene però che Superman sia fuori controllo, e farà di tutto per fermarlo.

Film di animazione

Dal primo aprile sono inseriti nel catalogo Netflix altri due lungometraggi animati dello Studio Ghibli: Si alza il vento e Il Castello errante di Howl. Sono entrambi realizzati e diretti da Hayao Miyazaki, fondatore dello studio e celebre disegnatore, che ha dedicato la sua intera vita all’animazione giapponese.

Si alza il vento è un’opera semi-biografica che rielabora in maniera fittizia un periodo della vita di Jirō Horikoshi (1903–1982). Egli fu progettista e inventore del Mitsubishi A5M e A6M Zero, gli aerei da caccia usati dalla Marina imperiale giapponese durante la seconda guerra mondiale. L’autore Hayao Miyazaki condivide con il protagonista l’amore per il volo e gli aerei, ma anche l’impossibilità di diventare pilota a causa di un difetto della vista.

Il Castello errante di Howl è un racconto fantasy tratto da una saga di tre libri, che nel film dello Studio Ghibli diventano un’unica storia. Il lungometraggio racconta della giovane Sophie, colpita da una maledizione e trasformata in un’anziana. Per sciogliere l’incantesimo, la ragazza cerca aiuto presso il celebre mago Howl, che vive in un mirabolante castello semovente.