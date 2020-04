Nuova puntata di Piazzapulita questa sera, giovedì 2 aprile in prime time su La7. Il conduttore Corrado Formigli dedica ancora una volta l’appuntamento alla emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del coronavirus. Sperando che si possa uscire in tempi non lunghi dalla attuale situazione, Formigli, con i suoi ospiti, delinea un possibile futuro per il nostro Paese che deve iniziare con la ripresa delle attività produttive.

Piazzapulita puntata 2 aprile – coronavirus vaccino, proroga restrizioni

La puntata di questa sera di Piazzapulita, punta l’attenzione sull’ultima conferenza stampa tenuta dal Premier Giuseppe Conte. Il capo del governo ha presentato, ieri sera, agli italiani il decreto con le nuove misure varate. In particolare le restrizioni per limitate la diffusione del contagio,sono prorogate fino al 13 aprile. Da questo evento parte la discussione dei vari argomenti che prevedono, tra gli altri, a che punto sono le sperimentazioni per curare il virus. Esiste la possibilità di ottenere il vaccino in tempi brevi? Sarebbe indispensabile per poter affrontare, in autunno, il ritorno dell’infezione che si ripresenterà anche se in maniera meno virulenta.

Questo almeno sostengono i virologi secondo i quali, quando una infezione diventa pandemica, è difficile liberarsene in tempi brevi. Una delle previsioni, all’apparenza più accreditate, parla di circa due anni per poter essere almeno in parte, al sicuro.

Oltre le cure per il virus, nella puntata odierna di Piazzapulita si parla anche dello scontro sugli eurobond e sulla protezione delle fasce più deboli di cittadini.

Queste tematiche sono discusse in studio e supportate da nuovi reportage e da inchieste dalla prima linea.

Piazzapulita gli ospiti di questa sera

Tra gli ospiti di Corrado Formigli, c’è Romano Prodi naturalmente in collegamento via Skype. Intervengono anche l’infettivologo e direttore scientifico dell’Humanitas di Milano Alberto Mantovani e il fondatore di Emergency Gino Strada.

Presente, sempre in collegamento, lo psicoanalista Massimo Recalcati attualmente su Rai 3 con il nuovo programma Lessico civile.

Danno il proprio contributo l’economista Giulio Sapelli, la professoressa Elsa Fornero, l’epidemiologo Pierl Luigi Lopalco e Carlo Calenda (Azione).

Nel corso della serata, come sempre, un nuovo racconto dello scrittore Stefano Massini.

Piazzapulita dove vederlo

Oltre che in diretta su La7,è possibile seguire Piazzapulita anche online, in diretta streaming all’indirizzo web www.live.la7.it

Su https://www.la7.it/piazzapulita/, invece, sono disponibili i reportage, le inchieste, le repliche e i momenti salienti di tutte le puntate. Piazzapulita, infine, è presente anche su Twitter e Facebook. L’hashtag per commentare e interagire con la puntata è #Piazzapulita.

Piazzapulita è un programma prodotto da Banijay Italia per La7, scritto da Corrado Formigli, Mariano Cirino, Alessandra Frigo, Gemma Montinaro e Vittorio Zincone.