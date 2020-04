Nuove dinamiche nella puntata del 2 aprile per Il Paradiso delle Signore. La serie tv in onda su Rai 1 nel day time pomeridiano, è giunto, oggi all’appuntamento numero 119. Vediamo quali sono gli eventi che accadono.

Il Paradiso delle Signore 2 aprile – Luciano vittima degli strozzini

La puntata odierna della serie è incentrata sulla impossibilità della zia Ernesta di finanziare l’operazione di Federico Cattaneo. L’anziana signora, infatti, è rimasto vittima di un consulente finanziario che, tramite investimenti sbagliati, ha azzerato tutto il patrimonio. Sono così svaniti i risparmi di una vita e la donna si ritrova senza più soldi. E’ a rischio anche la sua stessa sopravvivenza.

Così, dopo aver appreso che la zia Ernesta non potrà finanziare l’operazione di Federico, i Cattaneo cercano di non farsi prendere dallo sconforto. E guardano altrove per trovare la cifra necessaria, molto consistente per l’epoca, il 1961 anno in cui si svolge la storia raccontata.

Al Paradiso, intanto, Gabriella Rossi mostra alle Veneri l’articolo di un periodico francese che l’ha fotografata insieme a Cosimo Bergamini. Gli scatti mettono in imbarazzo la stilista che è in crisi con il fidanzato Salvatore Amato.

Umberto Guarnieri chiede alla cognata Adelaide di riflettere, prima di privare Riccardo della procura per gestire il suo patrimonio. Achille Ravasi, subdolamente, invita la contessa a ricucire il rapporto con il nipote. Ravasi ha fretta di sposare la contessa per impossessarsi del suo patrimonio e saldare i suoi debiti.

Intanto Salvatore affronta Cosimo e, accecato dalla gelosia, lo colpisce con un pugno. Nel frattempo Luciano vuole tentare il tutto per tutto per recuperare la somma necessaria per l’operazione del figlio e decide di rivolgersi a uno strozzino. Clelia, però, se ne accorge e, pur di evitare che il ragioniere si metta nei guai, chiede l’aiuto di Silvia.

Regia, attori protagonisti e produzione della serie

La regia della serie Il Paradiso delle Signore è firmata da Isabella Leoni, Marco Maccaferri, Riccardo Mosca, Francesco Pavolini.Gli attori che vi prendono parte sono: Alessandro Tersigni, Roberto Farnesi, Gloria Radulescu, Giorgio Lupano, Vanessa Gravina.Ci sono anche: Enrico Oetiker, Marta Richeldi, Federica Girardello, Antonella Attili, Emanuel Caserio, Federica De Beneditfis, Ilaria Rossi, Giulia Arena, Elisa Cheli, Maria Vittoria Cozzella.E poi: Francesca Del Fa, Giancarlo Commare, Pietro Genuardi, Alessia Debandi, Pietro Masotti, Ludovica Coscione, Sofia Taglioni.

La produzione per Rai Fiction è della Aurora tv con Giannandrea Pecorelli.