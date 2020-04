Per Disney+, le novità di aprile 2020 prevedono l’arrivo sulla piattaforma in streaming di nuove serie tv e film. Come il film live action Il Re Leone, e pellicole cult come Edward Mani di Forbice, diretto da Tim Burton. Non mancheranno nuovi documentari del National Geographic.

Disney+ aprile 2020 – serie tv

Alcune serie TV originali Disney+ sono state trasmesse già per il lancio della piattaforma con cadenza di una puntata a settimana, e proseguono allo stesso modo ad aprile, con nuovi episodi.

Le puntate dalla 4 alla 6 di The Mandalorian vengono rilasciate ogni venerdì, iniziando dal 3 aprile. La serie tv è ambientata nell’universo di Star Wars e segue le vicissitudini di un mandaloriano, uno degli ultimi membri di una antica religione spaziale. I mandaloriani sono guerrieri in armatura, che si guadagnano da vivere come cacciatori di taglie. Ma è imposta loro una regola severa: non devono mai togliersi l’elmo davanti ad altri.

Sempre ogni venerdì, dal 3 aprile in poi, sono pubblicate le puntate dalla 3 alla 6 di High School Musical: The Musical: La serie. La serie televisiva basata sull’omonima serie cinematografica creata da Peter Barsocchini, è in esclusiva per gli abbonati al servizio Disney+. In una versione romanzata della East High School in Salt Lake City, dove sono stati girati gli originali film di High School Musical, un ex membro del cast di fondo, Miss Jenn, inizia il suo lavoro come insegnante di teatro. E decide di allestire lo spettacolo di High School Musical: The Musical.

Disney+ aprile 2020 – film

Il 10 aprile è pubblicato sul servizio Disney+ il film Il Re Leone, la versione live action del 2019. La trama è la stessa dell’originale cartone animato del 1994: tradito dallo zio che ha ordito un terribile complotto per prendere il potere, il piccolo Simba, leoncino figlio del re della foresta Mufasa, deve affrontare il proprio destino nel cuore della savana, e diventare un vero re.

Sempre il 10 aprile, sono resi disponibili i due film Una notte al Museo e Notte al Museo – Il segreto del Faraone. In entrambi i film commedia le statue e i reperti di un Museo di Storia Naturale prendono vita ogni notte. Nel primo lungometraggio, Larry Daley, da poco guardia notturna del museo, deve sventare il furto di una misteriosa tavola egizia, il cui potere è conferire vita agli oggetti inanimati. Nel seguito, Il segreto del Faraone, Larry dovrà capire per quali motivi la tavoletta stia lentamente perdendo efficacia.

Il toccante film Edward Mani di Forbice, diretto da Tim Burton, sarà parte dell’offerta Disney+ a partire dal 13 aprile. Uno scienziato, che decide di “assemblare” un figlio, Edward, in laboratorio muore lasciandolo incompleto, con delle lame di forbice al posto delle dita. La gente del paese limitrofo lo evita a causa della sua stranezza, ma questo non gli impedisce di trovare una famiglia, e capire quale sia il suo futuro.

I documentari

Il 3 aprile su Disney+ sono stati rilasciati ben due documentari realizzati in collaborazione con il National Geographic. Rientrano entrambi nella programmazione dedicata a celebrare il giorno della terra, che quest’anno cade mercoledì 22 aprile.

La Famiglia di Elefanti è un docu-film con voce narrante che ha come protagonisti l’elefante africano Shani e il suo vivace cucciolo Jomo. I due pachidermi, guidati dalla matriarca del branco, l’elefantessa Gaia, intraprendono insieme al branco un viaggio lungo centinaia di chilometri, attraverso il deserto del Kalahari. Nella versione italiana è la cantante Elisa a fare da narratrice, mentre in originale il documentario era doppiato da Meghan Markle, attuale Duchessa di Sussex.

Echo, il delfino segue lo stesso format da docu-film di La Famiglia di Elefanti, con Cristiana Capotondi come narratrice in italiano. Il documentario racconta le avventure di Echo, un giovane delfino che deve diventare adulto e assumersi nuove responsabilità. Ma Echo fa fatica a resistere alle tante avventure che l’oceano gli offre ed ha bisogno di una piccola spinta.