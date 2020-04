Stasera in tv 6 aprile 2020. La saga dei film di Harry Potter continua su Italia 1 con il settimo e penultimo capitolo. Rai 3 propone Report – La zona grigia. Mentre su Retequattro torna Nicola Porro con Quarta Repubblica. Il conduttore è finalmente guarito dal coronavirus e riprende il proprio posto nel palinsesto della rete.

Stasera in tv 6 aprile 2020, programmi Rai

Su Rai 1 viene trasmesso dalle 21.25 il tv-movie Il Commissario Montalbano: Un Diario del ’43. Si tratta di una replica, dato che il film è del 2019. Montalbano si trova a fronteggiare tre storie provenienti dal passato: la scoperta, dopo la demolizione di un vecchio silos, di un diario scritto nell’estate del 1943, un veterano della seconda guerra mondiale erroneamente inserito fra i caduti su di una lapide commemorativa, e la morte di Angelino Todaro, uno dei più ricchi imprenditori di Vigata.

Rai 2 manda in onda il programma Stasera tutto è possibile alle 21.20. Il comedy show in cui vip provenienti dal mondo dello spettacolo si sfidano con giochi spericolati e divertenti, è condotto da Stefano De Martino.

Report – La zona grigia è poi presente nella programmazione di stasera alle 21.20 su Rai 3. Durante la puntata si parla di Coronavirus e guerra dei tamponi, dal nord fino in Sicilia, dai protocolli seguiti, ai controlli sulle zone più esposte, ai dati sui contagi. Le telecamere di Report sono arrivate fino a Bergamo, la provincia più colpita d’Italia, per capire se la pandemia poteva essere contenuta o rallentata nelle prime fasi.

Stasera in tv 6 aprile 2020, programmi Mediaset

Su Rete 4 alle 21.25 va in onda Quarta Repubblica. Nicola Porro torna al timone del programma che affronta temi d’attualità’, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti. Quarta Repubblica era stato sospeso a inizio marzo, dopo la scoperta della positività al Coronavirus del conduttore. Il giornalista non ha avuto bisogno di ricovero, dato che ha contratto la malattia in una forma non grave, ma con tosse e forte febbre.

Canale 5 trasmette alle 21.21 il film, interpretato dal duo comico Ficarra e Picone, intitolato Il 7 e l’8. Tommaso e Daniele, nati nel 1975, per un errore del reparto maternità di Palermo, sono stati posti l’uno nella culla dell’altro. I due sono molto diversi e ignorano lo scambio. Ma quando s’incontrano, scoprendo la verità sulla loro nascita, la loro vita non sarà più come prima.

Prosegue su Italia 1 alle 21.18 la saga dei film di Harry Potter. Harry Potter e i Doni della Morte è il penultimo lungometraggio con protagonista il mago creato dalla scrittrice J.K.Rowling. Stavolta, Harry dovrà prepararsi per lo scontro finale contro il signore oscuro Voldemort, prima che sia troppo tardi per salvare il mondo magico e Hogwarts.

I programmi La7, TV8 e Nove

La 7 alle 21.15 manda in onda il film L’uomo della Pioggia. Nel film del 1997 di genere Thriller/Crime/Drammatico, diretto da Francis Ford Coppola, Rudy è un avvocato idealista appena laureato. La prima causa lo coinvolge nella difesa di un uomo malato di leucemia contro una compagnia di assicurazioni che rifiuta di pagare il dovuto risarcimento.

Su TV8 alle 21.30 è invece in onda il cooking show 4 Ristoranti, con Alessandro Borghese. Quattro ristoratori della stessa città sono selezionati in base a criteri differenti in ogni episodio. Ciascuno sarà giudice degli altri tre, mentre lo chef Alessandro Borghese valuterà tutti e quattro i ristoranti.

Il film Trappola in fondo al mare 2: il Tesoro degli Abissi è trasmesso su Nove alle 21.35. Due sub assunti per un’escursione lungo la barriera corallina in cambio di una grande quantità di denaro si ritrovano immersi in un pericolosissimo intrigo internazionale. Le loro capacità subacquee ed il loro coraggio saranno indispensabili, se vogliono salvarsi la vita.

I film in onda su Sky Cinema

Su Sky Cinema canale 302 è previsto I morti non muoiono, alle 21.15. Il film è una commedia horror con un cast d’eccezione. Bill Murray e Adam Driver nel ruolo di due poliziotti di provincia si confrontano con insoliti fenomeni meteo e bizzarri comportamenti da parte degli animali domestici. Ben presto, però, questi si rivelano tutti presagi di un’apocalisse zombie imminente.

Sul canale 314 di Sky Cinema, poi, alle 21.15 va in onda 300, film storico estremamente romanzato, tratto dall’omonimo fumetto dell’artista Frank Miller. Narra le gesta del re Spartano Leonida e dei 300 guerrieri che tennero testa all’immenso esercito persiano di Re Serse presso le Termopili. Il film è consigliato ad un pubblico adulto.