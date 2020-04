Rai scenari futuri per Clerici, Isoardi, Balivo, Cuccarini, Guaccero

Quali sono gli scenari futuri per i programmi Rai? Riusciranno a tornare show e spettacoli che avrebbero dovuto andare in onda nella attuale primavera? E per l’estate e l’autunno quali sono le prospettive? Tante domande alle quali attualmente è molto improbabile dare una risposta. Analizziamo la situazione per le principali reti generaliste di Viale Mazzini.

Rai scenari futuri per Clerici, Isoardi, Balivo

Intanto questa edizione di La Prova del Cuoco non torna in onda. Ed è improbabile che l’attuale conduttrice, Elisa Isoardi, possa riprendere il proprio posto nella prossima stagione autunnale. Una delle ipotesi che circolano, per ora senza alcuna ufficialità,è il possibile ritorno ai fornelli di Rai 1 di Antonella Clerici. La storica conduttrice del cooking show è in odore di rientro. Per Elisa Isoardi si starebbe cercando una nuova soluzione, un programma che potrebbe avere sempre la collocazione della fascia del day time mattutino.

Si parla anche di un appuntamento nuovo di zecca per la Clerici, sempre nella mattinata di Rai 1 con il titolo differente da La prova del cuoco.

Confermatissima, invece, Eleonora Daniele con le sue Storie italiane. Il talk dovrebbe andare in onda nella fascia dalle 10.00 alle 12.00. Parliamo naturalmente della prossima stagione autunnale.

Incerto, invece, a quanto sembra, il destino di Caterina Balivo. Riaprirà il suo talk Vieni da me che è stato interrotto per l’emergenza coronavirus? Il programma andava in onda ogni pomeriggio, dal lunedì al venerdì, dalle 14.00 alle 15,40 sulla prima rete. Gli ascolti, tra l’11 e il 14% non sono stati negativi. Ma nessuno al momento è in grado di assicurare il rientro della Balivo su Rai 1 nell’autunno prossimo.

Rai scenari futuri – Lorella Cuccarini

Incerto anche il futuro di Lorella Cuccarini. La show girl e conduttrice di La vita in diretta, sarebbe candidata a lasciare il contenitore pomeridiano di Rai 1. Non entrerebbe nei piani della direzione Rai la sua riconferma. Anche per il progressivo deterioramento dei suoi rapporti con il collega Antonio Matano. Tra i due non c’è sintonia. E sono sempre più distanti l’uno dall’altro. Con compiti specifici che Matano ci tiene che siano rispettati. Tutto ciò nonostante l’incremento degli ascolti ottenuto nel corso dell’emergenza coronavirus. Una emergenza che ha stravolto il talk trasformandolo in un aggiornamento continuo di notizie sulla pandemia.

Il futuro di Bianca Guaccero

Che ne sarà di Bianca Guaccero? La conduttrice di Detto fatto su Rai 2 è pericolosamente in bilico. Il factual nell’edizione 2019 / 2020 non ha avuto il gradimento sperato. E rispetto alla prima edizione gestita dalla Guaccero, ha perso punti di share, scendendo anche al 4%. E’ improbabile che il programma venga riproposto nella prossima stagione nella medesima collocazione oraria, ovvero alle 14.00 del pomeriggio. Per Bianca Guaccero si deve cercare una nuova fascia in cui non ci sia la concorrenza con Vieni da me su Rai 1 e di Uomini e donne su Canale 5. Una certezza sembra esserci: la Guaccero resta in Rai. E se si spostasse da Rai2?

Intanto la seconda rete aveva portato il programma al sabato mattina, dal 7 marzo, con il titolo Casa Detto fatto. Ma con la chiusura per emergenza coronavirus anche questo spin off e stato bloccato. Adesso la Guaccero è presente su Instagram con dirette. Titolo: Pronto Detto fatto.