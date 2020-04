Stasera in tv 13 aprile 2020. Nel palinsesto sono presenti programmi di informazione come Report su Rai 3 e Quarta Repubblica su Rete 4. Rai 1 trasmette un’altra replica del Commissario Montalbano. Il titolo del Tv movie è: Il gatto e il cardellino, mentre su Italia 1 va in onda il celebre film Jurassic Park.

Stasera in tv 13 aprile 2020 – programmi Rai

Su Rai 1 viene trasmessa dalle 21.25 la replica del tv-movie Il Commissario Montalbano: Il gatto e il cardellino. Nello spazio di pochi giorni, a Vigata avviene una serie di tentati scippi, prevalentemente ai danni di anziane signore. Nel frattempo scompare uno stimato ginecologo e il pronto soccorso locale viene letteralmente devastato. Montalbano deve risolvere tutti e tre i casi.

Rai 2 manda in onda la quarta puntata, il cui tema è “Love” di Stasera tutto è possibile, alle 21.20. Il comedy show in cui vip provenienti dal mondo dello spettacolo si sfidano con giochi spericolati e divertenti, è condotto da Stefano De Martino. Ed è in replica. Gli sfidanti annunciati sono Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Roberto Ciufoli, Arteteca, Fatima Trotta, Nathalie Guetta e Paola Di Benedetto.

Report è poi presente nella programmazione di stasera, alle 21.20 su Rai 3. Le telecamere del programma indagano su fatti di cronaca rilevanti, attraverso inchieste che affrontano temi di carattere economico e sociale. L’ultima puntata, intitolata La Zona Grigia, era interamente dedicata al Coronavirus.

Stasera in tv 13 aprile 2020 – programmi Mediaset

Su Rete 4 alle 21.25 va in onda Quarta Repubblica, programma diretto da Nicola Porro che affronta temi d’attualità’, di politica e di economia in compagnia di ospiti in studio o in collegamento.

Canale 5 trasmette alle 21.20, la replica del film Il papa buono – Giovanni XXIII.La regia è di Ricky Tognazzi. Viene raccontata la vicenda umana e religiosa di Papa Roncalli che, con il suo pontificato, ha attraversato momenti bui della nostra storia. Tra questi la costruzione del muro di Berlino, la crisi di Cuba, l’assassinio di Kennedy.

Alle 21.30 su Italia 1 è previsto il film Jurassic Park, diretto da Steven Spielberg. Il lungometraggio di fantasia ha dato inizio a una saga che prosegue tutt’oggi, basata sull’omonimo romanzo scritto da Michael Crichton. In un laboratorio posto su un’isola, un miliardario ha dato il via al progetto Jurassic Park: un parco divertimenti la cui attrazione principale sono dei dinosauri vivi.

I programmi La7, TV8 e Nove

La7 trasmette alle 21.25 il film L’ultimo Imperatore. Nel lungometraggio storico è raccontata la storia di Pu Yi, imperatore della Cina che salì al trono nel 1908, all’età di soli tre anni. Egli fu fatto prigioniero all’interno del palazzo dal quale governava, mentre fuori si scatenavano i cambiamenti sociopolitici del secolo, tra guerre e colpi di stato.

Alle 21.25 nel palinsesto di Canale Nove è previsto Tropical Islands: Le isole delle meraviglie. Nel documentario vengono mostrate le immagini straordinarie di alcune tra le isole più affascinanti del nostro pianeta: Madagascar, Borneo e Hawaii.

Su TV8 alle 21.30 va invece in onda il cooking show 4 Ristoranti, con Alessandro Borghese. Quattro ristoratori della stessa città sono selezionati in base a criteri differenti in ogni episodio. Ciascuno sarà giudice degli altri tre, mentre lo chef Alessandro Borghese valuterà tutti e quattro i ristoranti.

I film in onda su Sky Cinema

Su Sky Cinema canale 303 è disponibile, a partire dalle 21.15, il film d’animazione Dragon Trainer 2. Che succede quando Draghi e Vichinghi collaborano e vivono insieme? Dragon Trainer 2, seguito dell’omonimo primo capitolo, risponde alla domanda dal punto di vista di Hiccup, il figlio del capovillaggio, e del suo drago personale di nome Sdentato.

Sul canale 315 di Sky Cinema, poi, alle 21.15 va in onda 300: l’alba di un Impero. Il film fa seguito al lungometraggio 300 e racconta, romanzando le vicende, cosa successe nella Grecia invasa da Serse e dai Persiani, pochi giorni dopo gli eventi delle Termopili.