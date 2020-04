Nuova puntata della serie Il Paradiso delle Signore, oggi lunedì 13 aprile. L’appuntamento è, come sempre, nel day time pomeridiano della prima rete alle 15.40. Stanno per andare in onda le ultime puntate della fiction le cui riprese sono state interrotte lo scorso 11 marzo, con il decreto emanato dal governo per il contenimento del coronavirus in Italia.

Il Paradiso delle Signore 13 aprile – Ludovica aspetta un figlio

Nella puntata di venerdì scorso de Il Paradiso delle Signore, Ludovica aveva svelato a Riccardo di aspettare un figlio da lui. Il giovane Guarnieri era rimasto sconvolto dalla rivelazione. E si era ripromesso di non ripetere il medesimo errore fatto già con Nicoletta Cattaneo. Ovvero lasciare che la figlia avuta insieme vivesse lontano insieme alla madre e ad un uomo che non è suo padre biologico.

Riccardo allora prende una decisione: offre a Ludovica di riconoscere il bambino senza il matrimonio. La giovane Brancia, però, si oppone assolutamente a questa scelta. E dice a Vittorio di non preoccuparsi: lei non vuole nessun supporto e penserà da sola al figlio che dovrà nascere.Nessuno naturalmente immagina che questa mossa d Ludovica potrebbe essere anche un bluff per strappare Riccardo dalle braccia di Angela Barbieri.

Solo nelle prossime puntate i telespettatori sapranno la verità sulla gravidanza di Ludovica Brancia.

Arriva un nuovo personaggio

Intanto a Il Paradiso delle Signore arriva un nuovo personaggio. Si tratta di Franco, il marito della giovane Venere Paola. Dell’uomo si è sempre parlato, ma nessuno lo aveva mai visto. Ed eccolo arrivare al grande magazzino tra la curiosità delle altre Veneri.

In momento scelto da Franco, però, mette in imbarazzo la consorte. Infatti, poco prima, Paola aveva ricevuto la telefonata di un suo ex fidanzato che le aveva chiesto di rivederla. Questo evento aveva colpito Paola che si trova in chiara difficoltà.

Regia, attori protagonisti e produzione della serie

La regia della serie Il Paradiso delle Signore è firmata da Isabella Leoni, Marco Maccaferri, Riccardo Mosca, Francesco Pavolini.Gli attori che vi prendono parte sono: Alessandro Tersigni, Roberto Farnesi, Gloria Radulescu, Giorgio Lupano, Vanessa Gravina.Ci sono anche: Enrico Oetiker, Marta Richeldi, Federica Girardello, Antonella Attili, Emanuel Caserio, Federica De Beneditfis, Ilaria Rossi, Giulia Arena, Elisa Cheli, Maria Vittoria Cozzella.E poi: Francesca Del Fa, Giancarlo Commare, Pietro Genuardi, Alessia Debandi, Pietro Masotti, Ludovica Coscione, Sofia Taglioni.

La produzione per Rai Fiction è della Aurora tv con Giannandrea Pecorelli.