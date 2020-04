Stasera in tv 18 aprile 2020. Molte le repliche in onda. Scontro fra Roberto Bolle su Rai 1 e Ciao Darwin su Canale 5. Rai 2 propone ancora Petrolio – Antivirus. Su Rai 3 arriva la seconda stagione de I Topi con Antonio Albanese. Ecco nei dettagli la programmazione.

Stasera in tv 18 aprile 2020 – tutti i programmi in onda

Su Raiuno, alle 21.25, Bolle Show – il meglio di danza con me. Rivediamo i momenti più belli e quelli più divertenti di tutte e tre le edizioni del grande show della danza condotto da Roberto Bolle. Si esibiscono ballerini di fama mondiale, come Nicoletta Manni, prima ballerina della Scala di Milano, ma anche protagonisti del mondo del cinema, della musica e dello sport.

Su Raidue, alle 21.05, l’attualità con Petrolio – Antivirus. Anche questa settimana prosegue l’approfondimento di Duilio Giammaria che cerca di offrire ai telespettatori un quadro il più possibile aggiornato e completo sulla situazione dell’emergenza provocata dal Covid-19. Un viaggio nel quale inevitabilmente si mescolano scienza, politica ed economia.

Su Raitre, alle 22.00, la fiction I topi 2. Due episodi. Il primo s’intitola L’appartamento. Sebastiano (Antonio Albanese) e zio Vincenzo sono in fuga attraverso una serie di cunicoli sotterranei guidati da U Stuorto. In principio trovano un bunker già pronto, utilizzato in passato da altri latitanti, ma sono costretti ad abbandonarlo per il forte russare di Vincenzo. A seguire L’igienista.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di prosa con la pièce Farà giorno. Manuel (Alberto Onofrietti), giovane bullo di periferia con simpatie neonaziste, si trova ad accudire Renato (Gianrico Tedeschi), un anziano partigiano. Sarà un confronto tra due opposte visioni della vita e della storia.

Stasera in tv 18 aprile 2020 – programmi Mediaset e Real Time

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con Stasera Italia Weekend. Nuovo appuntamento con il programma condotto da Veronica Gentili. Anche stasera, al centro del dibattito, l’emergenza coronavirus, i nuovi dati sulla diffusione e cosa è cambiato dopo il 13 aprile. Punto anche sulla crisi delle aziende piccole e grandi causata proprio dall’epidemia.

Su Canale 5, alle 21.20, il varietà Ciao Darwin Terre desolate. Quinto appuntamento con l’ottava edizione del programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Stasera si sfidano i Belli (capitanati da Youma Diakite) contro i Brutti (capitanati da Enzo Salvi). I concorrenti devono affrontare prove d’abilità come “A spasso nel tempo” e la cosiddetta “Prova di coraggio”.

Su Real Time, alle 21.30, Vite al limite. Brianna ha raggiunto i 300 chili di peso: deve al più presto iniziare a perdere peso se vuole salvarsi la vita. Ma la donna deve affrontare un grave shock quando lo stato di salute di suo marito peggiora improvvisamente.

I film di questa sera sabato 18 aprile

Su Rai 4, alle 21.20, il film d’avventura del 1982, di John Milius, Conan il barbaro, con Arnold Schwarzenegger. Il gigantesco guerriero Conan, cresciuto in schiavitù dopo l’assassinio dei genitori, riconquista la libertà. Il suo unico pensiero ora è pianificare la sua vendetta.

Su La7, alle 21.15, il film commedia del 1993, di Hugh Wilson, Cara, insopportabile Tess, con Shirley MacLaine. L’agente speciale Doug Chesnic viene incaricato di proteggere l’ex first lady Tess Carlisle, una vedova bisbetica e testarda. I rapporti con la donna non sono facili.

Su Tv8, alle 21.30, il film di spionaggio del 1977, di Lewis Gilbert, Agente 007 – La spia che mi amava, con Roger Moore, Barbara Bach. Bond deve fermare un folle che si è impadronito di due sommergibili nucleari, uno inglese e l’altro sovietico. Vuole provocare una catastrofe e creare un nuovo mondo sommerso.

Su Nove, alle 21.25, il film thriller del 2014, di D. Fincher, L’amore bugiardo – Gone girl, con Ben Affleck. Nel giorno del quinto anniversario di matrimonio, Amy scompare all’improvviso. Il marito Nick, infedele e distante, viene da tutti additato come il responsabile.

Su Cine34, alle 21.10, il film western del 1969, di Italo Zingarelli, Un esercito di 5 uomini, con Bud Spencer. Per approvvigionare il suo esercito, un rivoluzionario messicano commissiona il furto di un tesoro a cinque fuorilegge. Ma al momento di riscuotere, i banditi si schierano con i ribelli.

I film in onda su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2019, di F. Gary Gray, Men in black: International, con Chris Hemsworth, Tessa Thompson. Molly ha sempre saputo dell’esistenza dei Men in Black e ora è riuscita a farne parte. Con l’agente H deve scovare una talpa nell’organizzazione.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film thriller del 1992, di Dominic Sena, Kalifornia, con Brad Pitt, Jukiette Lewis. Una coppia programma un tour nei luoghi di alcuni celebri delitti ma deve trovare due partner per dividere le spese. Trova solamente un serial killer e la sua stramba fidanzata.