Stasera in tv 24 aprile 2020. Ancora repliche. Rai 1 si affida a Pavarotti, Canale 5 a Paperissima. Tornano Quarto grado e Propaganda live. Maurizio Crozza è sempre in replica su Nove. Ecco nei dettagli la programmazione.

Stasera in tv 24 aprile 2020 – programmi Rai

Su Raiuno, alle 21.25, Pavarotti. Un documentario di Ron Howard dedicato a Luciano Pavarotti, scomparso nel 2007. Con l’aiuto di materiale d’archivio e interviste inedite, si ripercorre la storia del grande tenore modenese, capace di conquistare le platee di tutto il mondo con una voce unica e la sua grande umanità.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night. Due documentari inediti sul rapporto tra arte e natura. Il primo, dal titolo “Earth/Art”, spiega come gli artisti si pongono di fronte alla questione dei cambiamenti climatici; poi il filmato dedicato a Pinuccio Sciola, scomparso nel 2016.

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con Quarto grado. Dallo Studio 10 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese. Gianluigi Nuzzi è anche oggi al timone del programma che conduce dal 2013. Alessandra Viero, invece, è in collegamento da Roma. Anche il pubblico può intervenire attraverso il sito www.quartogrado.mediaset.it

Su Canale 5, alle 21.20, il varietà Paperissima. Per una rilassante serata in famiglia torna il programma ideato da Antonio Ricci condotto da Gerry Scotti e Michelle Hunziker. Al centro, filmati amatoriali che hanno come protagonisti bambini, animali stravaganti che vogliono stare “vicini vicini”, esilaranti incidenti domestici e acrobazie malriuscite.

Programmi La7, Tv8, Nove, Real Time

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Si ripropone come ogni venerdì la scommessa di Diego Bianchi, che cerca di raccontare i fatti con precisione e rigore senza però rinunciare a un clima ironico, mescolando satira, musica, performance d’arte varia.

Su Tv8, alle 21.30, il talent Italia’s Got Talent Best Off. Si rinnova l’appuntamento con il meglio della settima stagione del talent di Lodovica Comello. Ritroviamo i giudici Frank Matano, Nina Zilli, Claudio Bisio e Luciana Littizzetto. Tra i concorrenti più applauditi, la bambina Lucrezia Petracca.

Su Nove, alle 21.25, il varietà Fratelli di Crozza – Il meglio di quando si stava meglio. In attesa del ritorno dei live, nuovo appuntamento con il meglio dello show di Maurizio Crozza e i suoi personaggi. Anche stasera il comico genovese fa un quadro esilarante della scena politica e non solo.

Su Real Time, alle 21.20, il reality Cake Star – Pasticcerie in sfida. Damiano Carrara e Katia Follesa raggiungono Savona per scegliere la migliore pasticceria della città ligure. In questa tappa a sfidarsi saranno “Articioc”, “Bertola”, “La pasticceria che sognavo”.

Stasera in tv 24 aprile 2020 – film in onda

Su Raitre, alle 21.20, il film commedia del 2016, di e con Pif, In guerra per amore. New York, 1943. Arturo (Pif) è un italiano emigrato in America. E’ innamorato di Flora (Miriam Leone), che ricambia i suoi sentimenti ma è già promessa in Sicilia al figlio di un boss. Per convincere il padre di Flora a concedergli la sua mano, Arturo si arruola nell’esercito americano e sbarca in Sicilia.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2016, di Jeff Nichols, Loving – L’amore deve nascere libero, con Ruth Negga, Joel Edgerton. La vera storia dei coniugi Loving, lui bianco e lei nera, divenuti celebri in America negli Anni ’50 per essersi battuti contro la Virginia per difendere i loro diritti.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2010, di David Slade, The Twilight Saga: Eclipse, con Kristen Stewart, Robert Pattinson. Bella (Kristen Stewart) è ancora divisa fra l’amore per il vampiro Edward (Robert Pattinson) e l’amicizia per il licantropo Jacob (Taylor Lautner). Ma un nuovo pericolo si profila: si tratta dei malvagi vampiri capitanati da Victoria (Bryce Dallas Howard), decisa a far soffrire Edward uccidendo Bella.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film drammatico del 2010, di Paul Haggis, The Next Three Days, con Russell Crowe, Elizabeth Banks. La vita dei coniugi John e Lara viene sconvolta quando la donna, accusata di omicidio, finisce in prigione. Lui però non si rassegna e progetta un piano per farla evadere.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2008, di Justin Chadwick, L’altra donna del re, con Scarlett Johansson, Natalie Portman. Spinte dal padre, le sorelle Anna e Maria Bolena si trasferiscono alla corte di Enrico VIII d’Inghilterra. Il loro compito è sedurre il re per ottenere benefici per la loro famiglia.

I Film sui canali Sky

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2019, di Philippe Godeau, Il viaggio di Yao, con Omar Sy. Il piccolo Yao scappa dal suo villaggio per incontrare l’attore Seydou. Commosso dalla storia di Yao, l’uomo lo riaccompagna a casa: il viaggio sarà per lui la riscoperta delle proprie radici.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2018, di Pierre Morel, Peppermint – L’angelo della vendetta, con Jennifer Garner. Riley assiste impotente all’uccisione del marito e della figlia da parte di una gang. Per via di un giudice corrotto gli assassini rimangono impuniti; 5 anni dopo decide di farsi giustizia da sola.