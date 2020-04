Novità per Francesca Fialdini che si sposta su Rai 3 con il nuovo programma Fame d’amore. L’appuntamento è a partire da lunedì 11 maggio in seconda serata sulla rete diretta da Silvia Calandrelli.

Le puntate complessive sono quattro.

Fame d’amore Francesca Fialdini parla delle dipendenze da cibo

Fame d’amore è una docu-serie basata sulle principali dipendenze da cibo, in particolare l’anoressia e la bulimia. La conduttrice per avere una visione completa di queste patologie, si reca in due comunità italiane di eccellenza che cercano di curare le persone malate e riportarle ad un migliore rapporto con il cibo.

Innanzitutto la Fialdini documenta, attraverso gli ospiti e gli esperti intervistati, che l’età media in cui il rapporto con il cibo diventa problematico varia dai 15 ai 19 anni. Purtroppo però sempre più adolescenti e ragazzini cominciano ad avere seri problemi con l’alimentazione anche in età inferiore. Ci si chiede innanzitutto perché l’ossessione per la perfezione del proprio corpo sia giunta al punto tale da procurare sempre più vittime.

Perché il cibo è diventato oggetto di amore-odio e fonte di innumerevoli problematiche? Il disturbo del comportamento alimentare, tra l’altro, è uno dei problemi in meno raccontati dai mass media. Sembra che un tale dramma passi sotto silenzio. E spesso sono le famiglie a cercare di far curare i propri figli senza troppa pubblicità.

Sono questi i motivi per i quali Rai 3, in collaborazione con Ballandi, ha realizzato il programma proprio nell’ottica del Servizio Pubblico. Si vuole insomma fornire un aiuto concreto a tutte quelle famiglie coinvolte in tali problematiche e spesso senza nessun aiuto.

Il racconto delle puntate

In ognuna delle puntate Francesca Fialdini si reca in una comunità ed incontra le persone interessate ai problemi alimentari. Viene presentato ai telespettatori un vero e proprio spaccato di vita. Persone che hanno trovato soltanto in sé stesse il coraggio di cambiare.

Ognuno racconta alla Fialdini la propria esperienza e lancia un messaggio affinché nessuno possa ripetere gli stessi errori.

Nel percorso di rinascita c’è bisogno di amore e di empatia: sono questi gli strumenti fondamentali per poter davvero ritrovare un equilibrio tra il corpo, il cibo e l’anima.

Si tratta di storie realmente accadute, molto commoventi e coinvolgenti. La Fialdini tenta anche di alleggerire il racconto con qualche battuta che riesce a stemperare la sofferenza passata ed è di buon auspicio per la totale guarigione.

Per realizzare il programma Rai 3 ha chiesto la consulenza scientifica di Laura Dalla Ragione e Leonardo Mendolicchio. La regia delle quattro puntate è di Andrea Casadio.

Non è la prima volta che Francesca Fialdini approda su Rai 3. Era accaduto già nel 2018 quando aveva condotto insieme ad Angela Rafanelli il programma In viaggio con lei. Era agosto di 2 anni fa e le due conduttrici on the road erano andate alla scoperta dei luoghi più frequentati dagli italiani in vacanza.

Da Capri alla Versilia, da Rimini fino a Taormina, le due conduttrici avevano incontrato italiani e anche personaggi vip.