Stasera in tv 27 aprile 2020. Su Canale 5 ha inizio la messa in onda dei film della saga Il Signore degli Anelli. Proseguono su Rai 1 le repliche dei tv-movie del Commissario Montalbano. Rai 3 e Rete 4, come di consueto, trasmettono rispettivamente i programmi d’informazione Report e Quarta Repubblica.

Stasera in tv 27 aprile 2020 – programmi Rai

Rai 1 propone, alle 21.25, ancora una replica del Commissario Montalbano. Il tv-movie di questa sera è Il giro di Boa. Montalbano sta vivendo una forte crisi e pensa alle dimissioni, in seguito al discutibile comportamento delle Forze dell’Ordine nel G8 di Genova del 2001. Nello scontro con i movimenti no-global, il giovane manifestante Carlo Giuliani rimase ucciso. Durante una delle sue nuotate, però, Montalbano trova un cadavere. Tenterà di dargli un’identità, e nel frattempo dovrà fermare una rete clandestina di scafisti.

Replica anche su Rai 2, alle 21.20 con Stasera tutto è possibile. Nel programma i vip devono superare prove di abilità. Mara Venier questa sera è ospite d’eccezione. Il tema della puntata è infatti “TV”.

Rai 3 propone alle 21.20 una nuova puntata di Report, che anche questa sera ha come tema principale il Coronavirus. Le indagini del programma riguardano le innumerevoli fake news diffuse nel corso degli ultimi mesi riguardo il Codiv-19. Chi le ha inventate, e perché?

Stasera in tv 27 aprile 2020 – programmi Mediaset

Quarta Repubblica viene trasmesso stasera, 27 aprile 2020, su Rete 4 alle 21.25. Il conduttore Nicola Porro accoglie ospiti in studio o in collegamento per confrontarsi su temi di attualità, economia e politica.

Su Canale 5 alle 21.21 va in onda Il Signore degli Anelli, La compagnia dell’Anello. Frodo Beggins, un Hobbit, si mette in viaggio per compiere una missione disperata. Una reliquia di un oscuro passato, l’ultimo Anello, si è risvegliata. Se colui per cui è stata forgiata, Sauron, dovesse impossessarsene, avrebbe inizio una nuova guerra fra razze. Il compito di Frodo e dei suoi compagni è distruggere l’anello nell’unico modo possibile: gettandolo nella lava del monte Fato.

Il film commedia del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, Così è la vita, è trasmesso su Italia 1 alle 21.30. Aldo, un criminale detenuto da due anni al carcere di San Vittore, evade e rapisce Giacomo, poliziotto incapace, e Gianni, un inventore di giocattoli di scarso successo. Braccati dalla polizia, viaggeranno in lungo e in largo per l’Abruzzo imparando a conoscersi, comprendendo le reciproche motivazioni e insoddisfazioni. E alla fine, diventeranno amici.

I programmi La7, TV8 e Nove

La 7 trasmette alle 21.15 U-Boot 96, film di guerra tedesco distribuito nel 1981. La trama si dipana nel corso del 1941 a bordo del sommergibile U-96. Partito con una missione da eseguire, l’equipaggio dovrà invece confrontarsi con i problemi della vita quotidiana a bordo di un sommergibile. Saranno infatti in balia di claustrofobia, malattie e sofferenza psicologica.

Su TV8 prosegue la messa in onda delle repliche di 4 Ristoranti, il cooking con protagonista chef Alessandro Borghese. Insieme a lui, quattro ristoratori si confrontano giudicando a vicenda la qualità dei rispettivi ristoranti. Solo uno, però, può vincere i 5000 euro (da reinvestire nella propria attività) messi in palio dal programma.

Canale Nove propone un documentario: Earthflight – Sorvolando il pianeta. Sfruttando modernissime telecamere e tecniche innovative, maestosi volatili da tutto il mondo vengono mostrati da una straordinaria prospettiva aerea, mentre sono in volo.

I film in onda su Sky Cinema

Sul Canale Sky Cinema 301 va in onda alle 21.15 il film Rambo: Last Blood. Il lungometraggio del celebre personaggio interpretato da Sylvester Stallone è l’ultimo di una lunga saga action cult. John Rambo riuscirà a vivere senza combattere. I suoi nemici, stavolta, sono spietati messicani parte di un cartello malavitoso.

Sul Canale 304 di Sky Cinema Family, è previsto Hotel Transylvania 3: Una vacanza mostruosa. La famiglia di vampiri del conte Vlad si prende una vacanza dall’attività che conduce da centinaia di anni: la gestione di un Hotel per mostri. Ma la crociera organizzata appositamente per loro si rivelerà ben più… mostruosa di quanto avrebbero voluto!