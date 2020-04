Questa sera, 26 aprile 2020, alle ore 21.20 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Live non è la D’Urso. Nel programma di Barbara D’Urso non mancherà l’ormai consueto punto della situazione sull’emergenza Coronavirus, con ospiti vip e rappresentanti delle Istituzioni.

Live non è la D’Urso, 26 aprile 2020, diretta puntata

Inizia il programma. Il primo tema trattato è ovviamente la conferenza stampa di Conte. A pochi minuti dal termine del discorso del premieri, si commentano infatti le novità ed i provvedimenti per la prossima fase 2.

“Tante promesse e poca carne al fuoco. Sono ancora una volta delusa da questi discorsi” – commenta Alda D’Eusanio.

Interviene il Ministro Francesco Boccia: “Iniziamo dal decreto che il 4 maggio farà ripartire il paese, sapendo che nulla sarà più come prima. Tutti vorremmo fermare il tempo, ma il virus c’è ancora e non c’è il vaccino. Il virus c’è in tutto il mondo e non dobbiamo dimenticare gli oltre 20000 Italiani che non ci sono più. Tutto questo ci deve far sentire più responsabilizzati. Abbiamo fatto uno sforzo tutti insieme, gli Italiani hanno fatto un sacrificio straordinario e gli operatori sanitari hanno fatto un miracolo per mettere in sicurezza un Paese che era stato travolto dal virus.

La nuova normalità che affronteremo è un mondo con mascherine, distanze e regole nuove che stiamo costruendo insieme. Qui si fa h24 un lavoro che non è mai stato fatto prima. Dipenderà dalle regioni: più si abbassa il contagio più si abbasseranno le restrizioni, più si alza il contagio più si alzeranno”.

Barbara manda in onda un video in cui Fiorello scherza sul fatto di essere sulla soglia della “vecchiaia”. A maggio compirà 60 anni ed entrerà ufficialmente nel gruppo di coloro che vengono ritenuti più a rischio e dunque si pone giocosamente il problema.

Si collegano anche De Magistris, sindaco di Napoli, e Gallera,assessore alla sanità e il welfare per la regione Lombardia.

“Siete due ragazzini. Io inizio ad essere nella zona a rischio” – commenta la D’Urso, dopo aver chiesto l’età ai suoi ospiti e facendo riferimento alle parole di Fiorello.

“Negli ultimi 20 anni il sistema di sanità pubblica è stato progressivamente smantellato. In Campania abbiamo iniziato la pandemia con soli 334 posti di terapia intensiva su 6 milioni di abitanti, motivo per il quale i campani si sono chiusi a casa per paura di essere contagiati” – dice De Magistris.

“Il governo Renzi nel 2015 ha tagliato i posti letto, i posti in terapia intensiva e le borse di studio rivolte ai laureati della sanità. La sanità pubblica è in difficoltà per le scelte scellerate della politica nazionale” – commenta Gallera.

Secondo De Magistris, Conte ha sbagliato dando troppo potere decisionale delle regioni. A suo parere ci vuole un coordinamento centrale e più coinvolgimento dei sindaci.

Interviene il Prof. Bassetti, infettivologo, che vuole chiarire la procedura d’utilizzo dei dispositivi di sicurezza: “La mascherina deve essere vestita quando non si riescono a mantenere le distanze di sicurezza. Ci avviciniamo ad una stagione in cui le temperature non permettono di vestire la mascherina tutto il giorno, ve lo dico perchè la indosso da anni e so bene quanto sia difficile in certi momenti. Bisogna portarla quando non si possono mantenere le distanze di sicurezza”.