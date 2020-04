Le novità di maggio 2020 sulla piattaforma in streaming Netflix prevedono nuove serie TV, film e show. In arrivo a maggio, in data da definire, la serie tv originale Netflix Snowpiercer. La storia è tratta dall’omonimo film di Bong Joon-ho, regista anche di Parasite, vincitore nel 2019 del premio Oscar come miglior film in gara.

Netflix maggio 2020 – Nuove serie tv originali Netflix

Dal 1 maggio è disponibile sulla piattaforma la prima stagione della nuova serie tv originale Netflix Into the Night. Il sole è diventato letale per ogni essere umano. Chiunque si esponga ai suoi raggi muore inevitabilmente in poco tempo. Per sopravvivere, un gruppo di passeggeri di un volo notturno, dirottato da alcuni sequestratori, dovrà perciò continuare a viaggiare intorno al mondo inseguendo la notte. Ed evitando il sole.

Dai creatori della serie The Office arriva, il 29 maggio, Space Force, nuova serie tv commedia in esclusiva Netflix. I protagonisti della serie sono i componenti del team istituito dal Presidente USA per delineare gli obiettivi della futura Space Force, i Marines dello spazio. L’aggancio alla realtà è evidente: Trump ha davvero creato la Space Force, e la serie ironizza sull’apparente inutilità di tale corpo armato.

Ancora in data da definire, è previsto Snowpiercer. In un mondo post-apocalittico dove i ghiacci hanno ricoperto la superficie terrestre, gli esseri umani sopravvissuti viaggiano senza sosta su di un lunghissimo treno. Ma le differenze nel trattamento subito, inducono i passeggeri insoddisfatti a protestare frequentemente per migliorare le loro condizioni.

Netflix maggio 2020 – Skam Italia e Dinansty

Il 15 maggio è in esclusiva su Netflix Italia la pubblicazione di Skam Italia. Iniziata come una Web Series, la storia è basata sulla vita quitidiana di alcuni studenti in un liceo di Roma. Il teen drama nostrano mette in mostra le insicurezze e le problematiche tipiche dell’adolescenza. Composta da 4 stagioni in totale, la serie si è conclusa nel 2019. In precedenza era disponibile sul servizio Tim Vision.

Prosegue poi la serie tv Dinasty. Anche la terza stagione è in esclusiva per gli abbonati Netflix dal 23 maggio. Dinasty è una soap opera in chiave moderna, in cui le famiglie dei Carrington e dei Colby si contendono il controllo sulle rispettive fortune. Fra intrecci amorosi, colpi bassi e scandali, gli ingredienti per una miscela esplosiva non mancano.

I film in programmazione

Il film basato sulla storia di Giulio Andreotti, Il Divo, è disponibile su Netflix a partire dal 1 maggio. Il lungometraggio di Paolo Sorrentino analizza l’ex Presidente del Consiglio nel ruolo istituzionale ricoperto senza tralasciare le presunte relazioni criminali con la cosca mafiosa ‘Cosa Nostra’. A interpretare il protagonista, Giulio Andreotti, è uno straordinario Toni Servillo.

Il 22 maggio è poi la data di pubblicazione di Scott Pilgrim VS. The World. Il film si basa sull’omonimo fumetto di Bryan Lee O’Malley e racconta la storia di Scott, un adolescente impacciato che si innamora di una ragazza misteriosa: Ramona. Ma il giovane non sa che, se vuole conquistarla, dovrà prima sconfiggere in combattimento i suoi “malvagi sette ex fidanzati”.

La donna che visse due volte, film cult del regista Alfred Hitchcock, è programmato su Netflix per il 22 maggio. La pellicola del 1958 è conservata nel National Film Registry presso la Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti; ed è nona nella lista dei cento migliori film statunitensi dell’American Film Institute. Un ex poliziotto di San Francisco, che soffre di vertigini, viene incaricato di sorvegliare una donna: Madeleine. L’uomo si innamora di lei, ma accadono misteriosi eventi, legati ad una strana ossessione di Medeleine. La donna si identifica con la bisnonna, morta suicida a soli 26 anni. La stessa età di Madeleine.

Infine, The Neon Demon è il titolo del film drammatico in arrivo il 31 maggio sulla piattaforma in streaming. Il film ha diviso critica e pubblico per i temi controversi e le scene estremamente cruente. Racconta di Jesse, una giovane e bellissima sedicenne aspirante modella. La ragazza scoprirà sulla sua pelle quanto il mondo della moda possa essere spietato. E vi rimarrà invischiata, precipitando in una spirale di violenza e orrori che ne cambierà profondamente la personalità.