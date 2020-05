Venerdì 1 maggio, dalle 21.25, su Sky Atlantic e Now Tv sono disponibili il quinto e il sesto episodio di Diavoli, serie Tv prodotta da Sky in collaborazione con Lux Vide.

Diavoli serie tv la trama generale

Il thriller finanziario internazionale, tratto dall’omonimo romanzo di Guido Maria Brera, è ambientato a Londra nel 2011. E ruota attorno alle vicende di alcuni banchieri al centro di una guerra finanziaria dietro la quale si celano eventi dell’ultimo decennio.

La serie racconta lo scandalo sessuale Strauss-Kahn (accusato di sfruttamento della prostituzione), la crisi economica europea e la prima guerra civile in Libia, scoppiata dopo la morte di Gheddafi. Si tratta di casi apparentemente distinti ma in realtà legati tra di loro.

I protagonisti di Diavoli sono Massimo Ruggero (Alessandro Borghi), il brillante Head of Training della New York – London Investment Bank, Dominic Morgan (Patrick Dempsey), amministratore delegato della Banca e Nina Morgan (Katia Smutniak), moglie di Dominic.

Il quinto e il sesto episodio della prima stagione sono incentrati sul rapporto compromesso tra Massimo e Dominic e sulla scomparsa di Nina.

Diavoli serie tv 1 maggio trama quinto episodio

Dopo l’Affare irlandese, Dominic Morgan comprende che Massimo Ruggero e la sua squadra sono inaffidabili. Mentre lui era intenzionato a salvare l’istituto di credito per proteggere interessi personali, Massimo ha violato le sue disposizioni, vendendo di nascosto alcuni titoli di borsa.

Ma il CEO della New York – London Investment Bank deve occuparsi della scomparsa della moglie, che sembra essere sparita nel nulla. Mettendo da parte ogni rancore, Dominic spera che Massimo lo aiuti a rintracciare Nina. Durante le ricerche, Massimo scopre che la signora Morgan si è rifugiata nel luogo in cui avevano consumato un rapporto d’amore. Dominic decide di perdonare i due amanti perché era già a conoscenza del tradimento della moglie.

Ma il rapporto tra l’amministratore delegato e l’Head of training è ormai incrinato. Dominic sospende Massimo dal suo incarico perché ha perso fiducia in lui. E vuole evitare che compia altre operazioni finanziarie senza la sua approvazione.

Diavoli trama sesto episodio

Massimo era stato interrogato dalla polizia per un dossier segreto riguardante la morte di Edward Stuart, deceduto in drammatiche circostanze. Il suo sospetto è che il suicidio del rivale abbia un collegamento con Dominic. E pur di ottenere quei documenti riesce a coinvolgere un ricercato internazionale. Si tratta di Daniel Duval, il direttore di Subterranea, un sito di controinformazione in cui lavora anche l’hacker argentina Sofia Flores. La giovane collaboratrice detesta la NYL in quanto la ritiene responsabile del suicidio del fratello. Mentre Sofia escogita un piano per rubare il dossier, Massimo ascolterà le sconcertanti rivelazioni di Duval.

I primi quattro episodi della serie Tv Diavoli, sono disponibili sulle piattaforme on demand Now Tv e Sky.