Stasera in tv 3 maggio 2020. Ancora repliche su Rai 1. Tornano i tre talk della domenica, tra cui Live – non è la D’Urso. E riprende il suo posto in palinsesto Un giorno in pretura su Rai 3. Ecco neo dettagli la programmazione di questa sera.

Stasera in tv 3 maggio 2020 – programmi Rai e Mediaset

Su Raiuno, alle 21.25, la replica di L’allieva 2. Anche stasera due episodi. Il primo s’intitola, L’acaro rosso. Alice (Alessandra Mastronardi), sempre più confusa sul piano sentimentale, confessa a Claudio (Lino Guanciale) ciò che è successo con Einardi. Intanto indaga sull’omicidio di un addetto del cimitero perché pare che la collega Lara sia coinvolta. A seguire, il secondo episodio, Prison Blues.

Su Raidue, alle 21.05, il talk show Che tempo che fa. Fabio Fazio ospita in esclusiva il Premio Nobel per la Pace 2018 Denis Mukwege, dal 30 marzo 2020 a capo della task force anti Covid – 19 del Sud-Kivu istituita dal governo congolese.

Su Raitre, alle 21.20, Un giorno in pretura. Al via la nuova stagione del programma condotto da Roberta Petruzzelli. Il processo di questa sera ha come protagonista Gina Lollobrigida. L’attrice ha accusato l’imprenditore catalano Francisco Rigau Rafols di averla sposata con l’inganno per poter ereditare tutti i suoi beni.

Su Rai 5, alle 21.15, La foresta delle meraviglie. Straordinarie immagini illustrano la fauna selvatica che abita nelle foreste primordiali d’Europa, mostrando l’intera gamma di mammiferi e uccelli e i loro comportamenti. E anche la vita vegetale durante le stagioni.

Su Canale 5, alle 21.20, il talk show Live – Non è la D’Urso. Le luci si accendono anche questa domenica nel grande studio di Cologno Monzese che ospita il talk show serale di Barbara D’Urso. All’ordine del giorno c’è sempre l’emergenza sanitaria che oggi entra nella cosiddetta “Fase 2”. Ma ci sarà spazio anche per approfondimenti su temi più leggeri.

Programmi La7, Tv8 e Nove

Su La7, alle 20.35, l’attualità con Non è L’Arena. Continuano i buoni ascolti del talk di Massimo Giletti che sette giorni fa con una share dell’8.9% ha clamorosamente battuto Che tempo che fa. Tra gli altri temi affrontati la scarcerazione di boss.

Su Tv8, alle 21.30, il film tv I delitti del BarLume – La carta più alta, con Filippo Timi. Mentre Massimo è in ospedale per un incidente, i vecchietti del BarLume si improvvisano detective. E indagano sulla vendita sospetta di una villa e sulla morte di un imprenditore.

Su Nove, alle 21.25, il reality Little Big Italy. Il ristoratore romano Francesco Panella, proprietario dell’Antica Pesa (a Roma e New York) e del Feroce a Manhattan, continua a cercare degli autentici sapori italiani all’estero. La sua missione lo porta oggi a San Diego.

Stasera in tv 3 maggio 2020 – film in onda

Su Rai 4, alle 21.20, il film thriller del 2014, di Michael R. Roskam, Chi è senza colpa, con Tom Hardy. L’ex criminale Bob gestisce un bar a Brooklyn con il cugino. Ma i suoi tentativi di condurre una vita onesta vanno in frantumi quando rimane coinvolto in una rapina andata male.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2014, di Randall Wallace, Il Paradiso per davvero, con Greg Kinnear. Colton, un bimbo di quattro anni, si risveglia da un intervento raccontando di essere stato in Paradiso. Il padre Todd, pastore della comunità, non sa come gestire la cosa.

Su Rete 4, alle 21.25, il film fantastico del 1984, di Richard Donner, Ladyhawke, con Michelle Pfeiffer, Rutger Hauer. Francia, Medioevo. Philippe (Matthew Broderick) è un ladruncolo in fuga dal carcere e dal patibolo. Lo salva dagli inseguitori Etienne (Rutger Hauer), cavaliere che porta un falco sul braccio. Il falco è Isabella (Michelle Pfeiffer), la bella amante di Etienne, vittima di un orrendo maleficio.

Su Italia 1, alle 21.20, il film commedia del 2010, di Paul Weitz, Vi presento i nostri, con Robert De Niro, Ben Stiller. Pam (Teri Polo) e Greg Fotter (Ben Stiller) sono ormai felicemente sposati e genitori di due gemelli, un bambino e una bambina. Tutto si complica durante la cerimonia di battesimo dei bambini, alla quale partecipano anche Roz (Barbra Streisand) e Bernie (Dustin Hoffman), i genitori di Greg.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film d’avventura del 1981, di Steven Spielberg, I predatori dell’arca perduta, con Harrison Ford. L’archeologo Indiana Jones viene incaricato dal governo americano di ritrovare l’Arca dell’Alleanza, che conferisce poteri straordinari a chi la possiede. Ma non è l’unico a volerla.

I film in onda su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2016, di Bart Freundlich, Wolves – Il campione, con Michael Shannon. Anthony, stella del basket, fa di tutto per ottenere una borsa di studio. Ma diverse avversità, come il padre dipendente dal gioco d’azzardo, rischiano di far infrangere i suoi sogni.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’avventura del 2015, di Christian Duguay, Belle & Sebastien – L’avventura continua. Sebastien attende con ansia il ritorno di Angelina. La giovane, però, è rimasta vittima di un incidente e data per morta. Sebastien non si rassegna all’idea e decide di andare a cercarla.