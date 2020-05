Stasera in tv mercoledì 6 maggio 2020 - Tutti i programmi in onda

Stasera, mercoledì 6 maggio, scelta varia tra le proposte in TV. Alberto Angela su Rai1 con Meraviglie, le repliche di Tu si que vales su Canale 5, Star Wars su Italia 1. Chi l’ha visto?, Atlantide e Stasera Italia per l’informazione.

Stasera in TV mercoledì 6 maggio 2020 – I programmi in onda su Rai 1 e sugli altri canali Rai

Stasera, alle 21:25 su Rai 1, Alberto Angela torna con Meraviglie – La penisola dei tesori. Prima tappa nella Mantova dei Gonzaga, al Palazzo Ducale con i dipinti del Mantegna e a Palazzo Te, con gli affreschi di Giulio Romano. Seconda tappa tra le bellezze e i segreti di Piazza Navona, a Roma. Infine, Amalfi, la costiera amalfitana e un’immersione nelle acque di Baia. Ospiti Gigi Proietti e Renzo Arbore.

Rai 2, mercoledì 6 maggio alle 21.20, prosegue le repliche de La compagnia del Cigno, episodi 3 e 4 delle prima stagione. Un gruppo di adolescenti coltiva la propria passione per la musica classica sotto la guida ferrea del Maestro Luca Marioni. Al Conservatorio arriva il noto Direttore d’Orchestra Ruggero Fiore e l’inflessibile Marioni ne approfitta per mettere sotto pressione gli alunni. Con Alessio Boni ed Anna Valle, regia di Ivan Cotroneo.

Su Rai 3, alle 21:20, una nuova puntata di Chi l’ha visto? con Federica Sciarelli. Tra i temi, un nuovo audio minaccioso di Marco Accetti, l’uomo che si accusò del rapimento di Emanuela Orlandi.

Mentre, Rai 4 propone alle 21:20 il film horror Flatliners – Linea mortale.

La serata di Rai 5 inizia alle 21:04 con l’opera La Corsaire – tratta dall’omonima novella di Lord George Byron – in scena al Teatro alla Scala.

Seguono alle 22:50 Sting: nella mente di una rockstar e alle 23:50 Miles Davis – A different kind of blue.

Rai Movie programma alle 21:10 Qualunquemente. Il film con cui Antonio Albanese ha portato al cinema il personaggio Cetto La Qualunque, icona sarcastica di una classe politica gretta e corrotta.

Infine, su Rai Premium alle 21:20 il film La mia pazza avventura nella giungla.

Segue alle 23:10 la replica della seconda puntata di Vivi e lascia vivere, con Elena Sofia Ricci.

Stasera in TV mercoledì 6 maggio 2020 – I programmi in onda su Canale 5 e sugli altri canali Mediaset

Canale 5, mercoledì 6 maggio alle 21:44, manda in onda le repliche di Tu sì que vales, edizione 2019. Condotto da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. In giuria, Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con Sabrina Ferilli.

Invece, Italia 1 stasera propone alle 21:30 Star Wars episodio VII – Il risveglio della forza. Il settimo episodio della saga inizia con la ricerca del cavaliere Jedi Luke Skywalker da parte di Poe Dameron. Viene prima catturato, poi trova in Rey e Finn due alleati per proseguire la ricerca. Nel cast Carrie Fisher, Harrison Ford e Adam Driver.

Su Rete 4, alle 21:25, Stasera Italia Speciale, condotto da Barbara Palombelli. Appuntamento settimanale dedicato all’emergenza coronavirus.

Cine 34 propone alle 21:10 Un sacco bello. L’esordio datato 1980 di Carlo Verdone nella doppia veste di attore e regista. Tra i personaggi, il celebre hippie Ruggero e l’ingenuo Leo.

La 5 programma alle 21:06 il film Che pasticcio Bridget Jones!, di Beeban Kidron. Secondo capitolo della serie focalizzata sulla maldestra vita sentimentale di Bridget Jones, interpretata da Renée Zellweger. Nel cast anche Colin Firth, Hugh Grant e Gemma Jones.

Mentre su 20, alle 21:11, la prima tv della serie Whiskey Cavalier, episodi 1 e 2 della prima stagione. Ideata da Dave Hemingson, ruota attorno alle avventure professionali e personali di Will Chase, agente dell’FBI.

Su Iris, alle 21:10, c’è il film Michael Collins. Diretto da Neil Jordan, ripercorre la nascita della Repubblica d’Irlanda attraverso la contrapposizione tra il politico Éamon de Valera e il suo oppositore battagliero Michael Collins.

Inoltre, Italia 2 manda in onda alle 21:10, il film animato Lupin III – Nome in codice Tarantola.

Infine, su Mediaset Extra la replica de Le Iene show, puntata di ieri martedì 5 maggio.

Programmi mercoledì 6 maggio La7, Real Time, Nove, Paramount Channel, Cielo e Tv8

La7, mercoledì 6 maggio alle 21:15 trasmette Atlantide – Le notti della Repubblica. Andrea Purgatori inizia dall’Italia sospesa per il rapimento e l’uccisione di Aldo Moro – vicenda per alcuni versi ancora ambigua – e passa all’Italia bloccata dall’emergenza COVID-19. In una sorta di accostamento tra il periodo più difficile del secondo Novecento italiano e quello finora più buio degli anni Duemila.

Segue alle 00:00 il film Todo Modo, celebre pellicola di Elio Petri, con Gian Maria Volonté, Marcello Mastroianni, Mariangela Melato, Ciccio Ingrassia e Renato Salvatori. Durante un’epidemia, esponenti democristiani di spicco e grandi industriali si riuniscono in un albergo per espiare le proprie colpe con riti bizzarri.

Mentre, tra i programmi di Real Time, alle 21:20 c’è Malati di Pulito. Alle 23:15, Dr. Pimple Popper.

Su NOVE, alle 21:25, il film Aspirante vedovo, di Massimo Venier. Commedia con Luciana Littizzatto, Fabio De Luigi e Clizia Fornasier.

Inoltre, Tv8 propone il film Se solo fosse vero, di Mark Waters.

Cielo programma alle 21:15 il film di fantascienza Tempesta polare, di Paul Ziller.

Infine, su Paramount Channel prosegue alle 21:10 la serie tv Il giovane Ispettore Morse.

Programmi e film Sky per la serata di mercoledì

Tra i programmi di Sky Uno, alle 21:15 c’è Best Bakery – Pasticcerie d’Italia, episodio 7 della seconda edizione. Mentre, alle 21:20 Alessandro Borghese va in Valle d’Aosta con 4 ristoranti, episodio 2 della sesta edizione.

Su Sky Atlantic, alle 21:15, la prima tv della terza stagione di Babylon Berlin, episodi 11 e 12.

Anche Sky Atlantic Maratone conclude la giornata dedicata a Babylon Berlin, con il finale della prima stagione, episodi 7 e 8.

Su Sky Arte, alle 21:15, in onda la prima tv di Stili ribelli: occhiali da sole. Serie dedicata all’abbigliamento e agli accessori simbolo dei movimenti giovanili novecenteschi.

Segue, alle 22:25, David Bowie – A reality tour live. Il docu-film del concerto tenuto dal Duca Bianco al Point Depot di Dublino, il 22 novembre 2003.

Sky Cinema Uno programma alle 21:15 Il premio. Film diretto e interpretato da Alessandro Gassman, racconta di uno scrittore che vince il Premio Nobel. Per andare a ritirarlo a Stoccolma, si fa accompagnare dai figli e dal segretario in un viaggio imprevedibile. Con Gigi Proietti, Anna Foglietta, Matilda De Angelis e Rocco Papaleo.

Inoltre, su Sky Cinema Due alle 21:15 c’è Juliet, Naked – Tutta un’altra musica. Ispirato all’omonimo romanzo di Nick Hornby.

Sky Cinema Collection propone alle 21:15 C’era una volta a Hollywood, di Quentin Tarantino. Il film valso l’Oscar a Brad Pitt che racconta l’intreccio tra la vita di Sharon Tate e gli ultimi tentativi di un attore televisivo caduto in disgrazia di farsi strada ad Hollywood. Nel cast anche Leonardo Di Caprio e Margot Robbie.

Su Sky Cinema Family, alle 21:00, Baby Boss. Film d’animazione prodotto da Dreamworks nel quale un bambino subisce le angherìe del fratellino despota, benché appena neonato. Regia di Tom McGrath, che ha firmato anche Madagascar.