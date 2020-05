Stasera in tv 11 maggio 2020. Su Canale 5 va in onda l’ultimo appuntamento con la saga del Signore degli Anelli. Rai 1 e Italia 1 propongono rispettivamente le repliche del Commissario Montalbano e di Emigratis. Rai 3 e Retequattro trasmettono i tradizionali appuntamenti con Report e Quarta Repubblica.

Stasera in tv 11 maggio 2020 – programmi Rai

Su Rai 1 Il Commissario Montalbano torna alle 21.25 con il tv movie del 2011 Il campo del vasaio. Alle prese con un caso che ricorda a Montalbano alcuni vecchi rituali mafiosi, il Commissario nota che l’amico e collega Mimì Augello, ultimamente si comporta in modo strano. Sarà proprio l’amicizia con Mimì, però, a risultare ancora una volta determinante per la risoluzione del caso.

Alle 21.20 su Rai 2 viene trasmessa la replica dell’ultima puntata di Stasera Tutto è possibile. Nello show, il cui tema della serata è Musica, sono stati ospiti Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Maurizio Casagrande, Antonio Giuliani, Max Giusti, Fatima Trotta, Le Donatella, Benedetta Valanzano e Jenny De Nucci.

Infine, alle 21.20 l’appuntamento su Rai 3 con Report. Il titolo della puntata di stasera è “Disorganizzazione Mondiale”. Al centro delle indagini del programma c’è infatti l’Organizzazione mondiale della sanità. Sembra che la gestione dell’emergenza Covid-19 non sia stata sempre adeguata e coerente.

Stasera in tv 11 maggio 2020 – programmi Mediaset

Su Rete 4 Quarta Repubblica propone alle 21.25 come sempre, una puntata all’insegna dell’informazione. Gli ospiti del conduttore Nicola Porro parleranno infatti di questioni economiche, sociali e politiche inerenti la stringente attualità.

Alle 21.21 va in onda su Canale 5 l’ultimo film della saga Il Signore degli Anelli, intitolato Il Ritorno del Re. Anche se traditi da Smeagol, Frodo e Gamgee sono comunque riusciti a raggiungere Mordor. Ritrovato l’amico e compagno Gandalf, ora più potente che mai, Aragorn, Legolas, Ghimli e le forze congiunte di uomini ed Elfi si preparano a tenere impegnato Sauron sul campo di battaglia, sperando che intanto Frodo riesca nella sua disperata impresa: distruggere l’Anello.

Le puntate di Emigratis proseguono in replica su Italia 1 alle 21.25. Il duo comico composto da Pio e Amedeo continua a viaggiare per l’Europa, cercando di spendere il meno possibile. Per riuscirci, scroccano pranzi, cene e soggiorni, ai vari Vip e celebrità italiane che vivono all’estero.

I programmi La7, TV8 e Nove

Su La7 alle 21.15 è proposto il film Schegge di paura. Si tratta di una pellicola thriller del 1996, diretta da Gregory Hoblit e interpretata, tra gli altri, da Richard Gere, Laura Linney ed Edward Norton. La storia, basata sul libro di William Diehl, intitolato Primal Fear, racconta di Martin Vail, avvocato penalista. Tenterà di difendere in tribunale il giovane Aaron Stampler, accusato di un brutale omicidio. Anche se tutte le prove sono contro di lui, Vail è infatti certo della sua innocenza.

Continua su Tv8 la serie Delitti, documentari basati su fatti di cronaca nera. Questa sera si affronta il caso del piccolo Lorys, in onda alle 21.30. Il corpo di Lorys Stival, di soli 8 anni, viene ritrovato il 29 novembre 2014 presso la località di Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa. Il caso sconvolse l’Italia anche per via del presunto coinvolgimento della madre del bambino, che inizialmente si professava innocente.

Nove, infine, trasmette alle 21.25 Born to be Wild: Africa segreta. Il documentario di genere naturalistico mostra eccezionali immagini di vari animali selvatici come leoni ed elefanti, ripresi nel loro ambiente naturale.

I film in onda su Sky Cinema

Su Sky Cinema, canale 304, va in onda alle 21.00 il classico film per ragazzi Casper, distribuito nel 1995. La terribile Carrigan Crittenden eredita dal padre una casa infestata da fantasmi. Incaricato di cacciarli, il dottor James Harvey vi si trasferisce con la figlia Kat. Tra gli spiriti presenti, però, c’è anche il piccolo Casper, che vuole solo fare amicizia con Kat e parlare con qualcuno dopo tanti anni di solitudine. Quali altri misteri nasconde la casa in cui ha abitato quando era in vita?

Infine, sul canale 314 di Sky Cinema viene trasmesso alle 21.15 Godzilla, la versione del 2014. Come i suoi innumerevoli predecessori presenti nella filmografia giapponese degli anni ’50, anche questo film racconta il risveglio di Godzilla, il Re dei Mostri. Nato a causa dei test nucleari svolti dagli U.S.A. in mare, Godzilla deve confrontarsi con altri suoi simili, intenzionati a distruggere l’umanità.