Questa sera, 10 maggio 2020, alle ore 21.20 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Live non è la D’Urso. Nel programma di Barbara D’Urso non mancherà l’ormai consueto punto della situazione sull’emergenza Coronavirus, con ospiti vip e rappresentanti delle Istituzioni.

Live non è la D’Urso, 10 maggio 2020, diretta puntata

Inizia il programma. Interviene Luigi Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro commenta l’inizio della fase 2 ed i ritardi nel pagamento della cassa integrazione. Di Maio definisce la situazione inaccettabile.