Domenica in quest’anno si allunga fino al 28 giugno. Lo ha comunicato la conduttrice nel corso della puntata del contenitore festivo andata in onda domenica 10 giugno.

Domenica in 28 giugno è la data di fine edizione

Mara Venier a metà dell’appuntamento ha annunciato che la data di fine edizione è il 28 giugno. Il contenitore festivo della prima rete avrebbe dovuto chiudere i battenti, come ogni anno, a fine maggio. Ma la pandemia Covid 19 ha stravolto i palinsesti di tutte le reti. E così, il direttore Stefano Coletta, in sintonia con la conduttrice, ha deciso per il prolungamento del programma.

Una notizia che certamente ha fatto piacere ai telespettatori che potranno contare sulla Venier e sul suo intrattenimento familiare fin quasi gli inizi di luglio. Un evento mai accaduto nel corso della storia recente di Domenica in.

La conduttrice si è mostrata gratificata e soddisfatta anche se non ha nascosto quanto le costi. E si è augurata di potercela fare. Ha svelato anche che sono stati i vertici Rai, con l’ad Salini e con il direttore di Rai 1 Stefano Coletta, a chiederglielo.

E’ da marzo che la conduttrice non ospita i personaggi negli studi Fabrizio Frizzi da cui va il onda la trasmissione.

Tutti intervengono in remoto. E, da tre settimane, non c’è neppure Stefano Magnanese il direttore dell’orchestra che, in diretta sottolineava i momenti salienti del talk. E accompagnava i cantanti che si esibivano in diretta. Il maestro non può arrivare a Roma perchè abita a Campagnano alle porte della Capitale, dichiarata zona rossa per emergenza coronavirus dallo scorso 20 aprile.

La confessione di Mara Venier

Nel corso della puntata, più volte Mara Venier ha ammesso di essersi sentita fragile dinanzi alla grande responsabilità di essere presente in video settimanalmente.Il programma, infatti, è stato sempre in onda ad eccezione di una settimana. Non solo, ma la conduttrice ha svelato che l’emergenza Covid – 19 l’ha particolarmente toccata per l’ingente proporzione della pandemia. Lo ha ripetuto a tutti i suoi ospiti, da Antonella Clerici a Romina Power fino a Fabio Rovazzi.