Stasera in TV martedì 12 maggio 2020 – Tutti i programmi in onda

Stasera in TV martedì 12 maggio, prime time ricco di film, con un buon numero di programmi dedicati all’informazione. Rai 1 ripropone Io sono Mia, su Canale 5 in onda Mission: Impossible – Fallout, su Italia 1 Le Iene Show. Approfondimento con #Cartabianca, Di Martedì e Fuori dal coro.

Stasera in tv martedì 12 maggio 2020 – I programmi in onda su Rai 1 e sugli altri canali Rai



Stasera, alle 21:25 su Rai 1, Io sono Mia. Il tv movie sulla vita di Mia Martini – impersonata da Serena Rossi – trasmesso per la prima volta nel 2019, con un gran successo di pubblico. In gara a Sanremo ’89, Mia Martini si racconta alla giornalista Sandra in un lungo flashback con cui ricostruisce la carriera e la sua tormentata vita personale. Nel cast anche Edoardo Pesce, Lucia Mascino, Maurizio Lastrico, Dajana Roncione ed Antonio Gerardi.

Rai 2, martedì 12 maggio alle 21:20, propone il film A Napoli non piove mai, di Sergio Assisi. Interpretato dallo stesso attore napoletano con Francesco Paolantoni, Nunzia Schiano, Valentina Corti ed Ernesto Lama, racconta le difficoltà esistenziali di Barnaba, Sonia e Jacopo, dissolte dal momento in cui si incontrano.

Tra i programmi di Rai 3, alle 21:20 c’è #Cartabianca. Con Bianca Berlinguer un nuovo approfondimento sull’evoluzione dell’emergenza Coronavirus.

Su Rai 4, alle 21:20, il film Lo chiamavano Jeeg Robot, di Gabriele Mainetti. La sorpresa cinematografica del 2015, con 7 David di Donatello e 2 Nastri d’Argento all’attivo. Claudio Santamaria è un piccolo delinquente che per un incidente acquista un superpotere e lo sfrutta nella carriera criminale. Nel cast, anche Luca Marinelli ed Ilenia Pastorelli.

Rai 5 programma alle 21:20 The Eichman Show – Il processo del secolo. Segue, alle 22:45, il docu-film Duran Duran – There is something you should Know.

Mentre, su Rai Movie, alle 21:10 c’è La mia super ex ragazza, la commedia surreale di Ivan Reitman, con Uma Thurman e Luke Wilson.

Subito dopo, alle 22:50, La verità è che non gli piaci abbastanza, altra celebre commedia con Jennifer Aniston, Scarlett Johansson, Ginnifer Goodwin, Ben Affleck e Drew Barrymore.

Infine, su Rai Premium, alle 21:20 il film sentimentale Un medico nel cuore.

Stasera in tv martedì 12 maggio 2020 – I programmi in onda su Canale 5 e sugli altri canali Mediaset

Canale 5, stasera alle 21:43 propone Mission: impossible – Fallout. Sesto episodio della saga con Tom Cruise, datato 2018, con una nuova missione affidata ad Ethan Hunt. Da Belfast a Parigi, passando per Berlino, in una rocambolesca serie di imprevisti.

Su Italia 1, martedì 12 maggio alle 21:20 c’è l’appuntamento settimanale con Le Iene Show. Servizi sulle sperimentazioni con il plasma iperimmune per la cura del COVID-19 e sulle coppie poco autentiche nate in programmi televisivi come Uomini e donne.

Rete 4 programma alle 21:25 una nuova puntata di Fuori dal coro. Mario Giordano intervista Silvio Berlusconi e il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, sulla stretta attualità. Dall’emergenza coronavirus all’imminente crisi economica, dai rapporti con l’Europa alla liberazione di Silvia Romano. Con finestre sulla crisi del settore turistico e la scarcerazione dei boss mafiosi decisa per motivi sanitari.

Su Cine 34, alle 21:09, il film La rivincita di Natale, firmato da Pupi Avati. A 18 anni da Regalo di Natale, i quattro protagonisti si risiedono al tavolo da poker per la rivincita di quella storica partita tra amici. Con Diego Abatantuono, Alessandro Haber, Carlo Delle Piane e Gianni Cavina.

Su La 5, alle 21:03 c’è Come tu mi vuoi, commedia romantica del 2017 con Nicholas Vaporidis e Cristiana Capotondi.

Mentre su 20, alle 21:10, va in onda Twister, film con Helen Hunt sulle avventurose vicende di un gruppo di esperti in uragani.

Tra i programmi di Italia 2, alle 21:20, il film di fantascienza Jupiter – Il destino dell’universo.

Su Iris, alle 21:09, L’ultimo colpo in canna, per il ciclo C’era una volta il western.

Infine, su Mediaset Extra alle 21:09, la fiction Il peccato e la vergogna, stagione 1 episodio 1. Con Manuela Arcuri e Gabriel Garko.

Programmi martedì 12 maggio di La7, Real Time, Nove, Paramount Channel, Cielo e Tv8

Questa sera, La7 programma alle 21:15 il consueto appuntamento settimanale con Di Martedì. Giovanni Floris e i suoi ospiti approfondiscono gli argomenti di stretta attualità.

Tra i programmi di Real Time, alle 21:20 c’è l’episodio 8 di Primo appuntamento, con Flavio Montrucchio a gestire gli incontri tra sconosciuti che si danno appuntamento a cena in un ristorante.

Segue, alle 22:40, Il salone delle meraviglie.

Mentre su NOVE, alle 21:25 del 12 maggio, va in onda Noha, il film di Darren Aronofsky sull’impresa biblica di Noè. Nel cast Russel Crowe, Jennifer Connelly, Emma Watson ed Anthony Hopkins.

Tv8, alle 21:30, propone il film Crazy night – Festa col morto, di Lucia Aniello. Racconta dell’addio al nubilato pù movimentato del previsto organizzato a Miami da un gruppo di ragazze. Nel cast, Scarlett Johansson e Kate McKinnon.

Inoltre, su Cielo alle 21:15, c’è il film Adorabile nemica. Una donna di peso nel suo ambito professionale, ma ormai anziana e sola, chiede ad una scrittrice di preparare il suo necrologio. Dal loro rapporto, però, l’impresa risulta tutt’altro che semplice.

Infine, Paramount Channel programma alle 21:10 Nancy Drew – La ragazza detective, con Emma Roberts.

Programmi e film Sky per la prima serata di martedì

Tra i programmi di Sky Uno, martedì alle 21:15 c’è una nuova puntata in diretta di EPCC – E Poi C’è Cattelan. Ospiti Fabio Rovazzi e l’Architetto Stefano Boeri.

Su Sky Atlantic, alle 21:15, Spartacus – Gli dei dell’arena, stagione 1, episodi 3 e 4.

Mentre Sky Atlantic Confidential propone alle 21:15 Big Littel Lies, stagione 2, episodi 1 e 2.

Sky Arte, alle 21:15, offre Gli otto giorni che fecero Roma. La serie con cui Bettany Hughes racconta la storia di Roma attraverso otto eventi cruciali.

Sky Cinema Uno programma alle 21:15 Face/Off – Due facce di un assassino. Thriller con Nicolas Cage e John Travolta protagonisti di un sofisticato scambio di identità.

Su Sky Cinema Due, alle 21:15, c’è A beautiful day, film di Lynne Ramsay valso a Joaquin Phoenix il premio come migliore attore a Cannes.

Segue, alle 22:40, il film Parasite, di Boong Joon-ho. Vincitore di quattro premi Oscar e della Palma d’oro a Cannes, lo scorso anno.

Invece, Sky Cinema 007, propone alle 21:15 il capitolo Skyfall, con Daniel Craig.

Su Sky Cinema Family, alle 21:00, Il principe d’Egitto, film d’animazione di casa Dreamworks.

Inoltre, Sky Cinema Comedy propone alle 21:00 Figli, film di Giuseppe Bonito con Valerio Mastandrea a Paola Cortellesi.

Infine, su Sky #iorestoacasa 2, alle 21:15 c’è Inside man, il thriller di Spike Lee con Denzel Washington e Jodie Foster.