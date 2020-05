Da domenica 17 maggio alle 14:00 su La7 è in onda l’appuntamento settimanale con Start up Economy.

Il programma è dedicato all’innovazione. In particolare alle Start up, aziende innovative che creano prodotti e soluzioni a 360° in grado di gettare le basi per le nuove fasi di sviluppo dell’economia.

Start up Economy La7 – le puntate

Otto le puntate del nuovo appuntamento su La7 per conoscere un mondo nuovo nel quale intuizione e determinazione sono indispensabili. Carlo Massarini va alla scoperta -in Italia e nel mondo- delle nuove tendenze. Ma soprattutto delle soluzioni, economiche e tecnologiche, che vengono create oggi e aprono uno spiraglio sul futuro e sulle soluzioni idonee a fronteggiare le difficoltà del presente.

Ad accompagnare il pubblico attraverso tutte le innovazioni, ci sono due padroni di casa. Il primo è Carlo Massarini, scrittore, giornalista e conduttore televisivo.

Il secondo è Francesco Sacco, docente di Digital Economy all’Università dell’Insubria e alla SDA Bocconi, esperto di tecnologia e anche protagonista in proprio di numerose startup. Uno scambio ‘a distanza’ ognuno dalla propria sede.

La presenza di Carlo a Roma e Francesco a Milano si alterna agli ospiti, usando le tecnologie di comunicazione diventate una realtà diffusa in questo momento di distanziamento sociale.

Gli ospiti della prima puntata

Nella prima puntata interviene Luciano Floridi, Filosofo e Professore di Etica presso la Oxford University. Parla sul rapporto con il mondo digitale e sulle questioni etiche relative all’uso dei Big Data.

Cristina Pozzi, CEO Impact scool parla del valore del futuro, il pensiero a lungo termine e l’educazione ai tempi del digitale.

Davide Dattoli, CEO Talent Garden community tecnologica, con focus sulle opportunità del mondo del lavoro ai tempi del digitale e della tecnologia.

Erminio Di Paola Vicepresidente di Here Technologies e Apu Kumar CEO di Lotadata, affrontano invece temi come le smart cities e l’ analisi dei flussi di spostamenti attraverso i Big Data.

La trasmissione prevede tra le varie rubriche, la video-pillola di Luca La Mesa, esperto in strategie avanzate di social media marketing.