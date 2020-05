Venerdì 15 maggio, dalle 21.25, su Sky Atlantic e Now Tv sono disponibili gli ultimi due appuntamenti della serie tv Diavoli. Intanto è stata confermata la seconda stagione.

Con il nono ed il decimo episodio termina la prima stagione del thriller finanziario tratto dall’ omonimo romanzo di Guido Maria Brera. Nel capitolo finale avviene un durissimo scontro tra Massimo Ruggero e Dominic Morgan. L’head of training cercherà di mandare a monte i piani segreti del CEO per salvare l’Europa da un’imminente crisi economica.

Diavoli Serie Tv 15 maggio i protagonisti

I protagonisti di Diavoli sono Massimo Ruggero (Alessandro Borghi), l’head of training dell’istituto bancario e Dominic Morgan (Patrick Dempsey) l’amministratore delegato della banca. Le protagoniste femminili sono invece Nina Morgan (Katia Smatniak), moglie di Dominic e Sofia Flores (Laia Costa), giovane reporter di Subterranea.

Il nono e il decimo episodio sono incentrati sulla resa dei conti tra Massimo e Dominic. E sulla scoperta del movente dell’omicidio di Edward Stuart.

Diavoli trama nono episodio

La trama del nono episodio inizia con la conclusione del viaggio di Massimo Ruggero in Italia. Il giovane si è recato a Cetara, in provincia di Salerno, per far visita al padre. Nonostante abbiano interrotto i rapporti da oltre dieci anni, Massimo ha scelto di mettere da parte il rancore in quanto il genitore versa in gravi condizioni di salute.

Ma una volta rientrato a Londra, riprende i progetti che aveva lasciato in sospeso. Massimo è intenzionato ad ostacolare gli affari loschi di Dominic. Infatti il CEO vuole portare a termine delle trattative finanziare che rischiano di innescare un tracollo economico senza precedenti.

Sofia Flores invece ha scoperto le intenzioni ambigue di Daniel Duval, fondatore del sito di controinformazione Subterranea per il quale lavora. Messa di fronte ad un bivio, la giovane reporter dovrà scegliere se schierarsi con il suo capo oppure se allontanarsi definitivamente da lui.

La trama del decimo episodio

La trama del decimo episodio è incentrata sulla resa dei conti finale tra Massimo e Dominic. Dopo un’estenuante ricerca, che lo ha portato anche fuori dal Regno Unito, Massimo ha finalmente scoperto la verità sulla morte di Edward Stuart. Il suo rivale è stato vittima di un complotto nel quale sembra coinvolto anche Dominic.

Quest’ultimo intanto continua a perseguire gli obbiettivi che produrranno inevitabilmente delle gravi ripercussioni sui mercati finanziari. A causa delle sue strategie bancarie, l’ intero sistema economico rischia infatti di crollare. E per tale ragione Massimo organizza una pericolosa e complessa operazione per riuscire a salvare l’Europa dalla catastrofe finanziaria.

Diavoli Serie Tv confermata la seconda stagione

Sky conferma che verrà realizzata la seconda stagione della serie Tv. Diavoli 2 tratterà temi di stretta attualità. Punterà infatti l’attenzione sulla Brexit (ovvero l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea) e sull’attuale pandemia mondiale.

Le riprese inizieranno solo quando l’emergenza sanitaria per il Covid 19 sarà finita. Inoltre la seconda serie sarà ancora una volta diretta dai registi Nick Hurran e Jan Maria Nichelini.

La prima stagione della serie finanziaria, prodotta da Sky in collaborazione con Lux Vide, ha riscosso un discreto gradimento. Infatti in termini di audience ha registrato una media di 637 mila spettatori.

Diavoli cast completo, attori, personaggi

Di seguito il cast completo di Diavoli con i rispettivi personaggi interpretati:

Alessandro Borghi: Massimo Ruggero

Patrick Dempsey: Dominic Morgan

Kasia Smutniak: Nina Morgan

Laia Costa: Sofia Flores

Lars Mikkelsen: Daniel Duval

Malachi Kirby: Oliver Harris

Paul Chowdhry: Kalim Chowdrey

Harry Michell: Paul McGuinnan

Tutti gli episodi della prima stagione di Diavoli sono disponibili on demand sulle piattaforme Now Tv e Sky.