E’ iniziata una nuova settimana di L’Eredità con sei nuovi ex campioni che giocano fino a domenica 24 maggio. E’ la terza settimana che ex concorrenti del game show di Rai 1 condotto da Flavio Insinna, tornano per cercare di conquistare montepremi da devolvere in solidarietà.E’ in onda, cioè, il torneo dei Campioni e L’Eredità è diventata L’Eredità per l’Italia.

L’Eredità sei nuovi ex campioni giocano per il Banco Alimentare

Intanto tutti gli ex campioni che hanno partecipato alle edizioni passate, provengono da Roma o dalla provincia. L’Eredità ha ripreso ad andare in onda lo scorso 4 maggio con la parziale apertura verso la cosiddetta Fase 2 dell’emergenza Covid – 19. E quindi sono ammessi spostamenti nella medesima regione. Questa la motivazione della presenza di giocatori sono della Regione Lazio.

Il game della fascia preserale di Rai 1 era stato interrotto lo scorso 22 marzo. E sono andate in onda repliche fino al 3 maggio scorso.

I campioni della prima e della seconda settimana hanno giocato a favore della Protezione civile alla quale hanno consegnato una somma pari circa a 200 mila euro. Da lunedì 18 maggio sono arrivati sei nuovi ex campioni che si sfidano e si confrontano con una maggiore leggerezza rispetto alla gara canonica. Unica preoccupazione dei partecipanti è non farsi vincere dall’emozione e sbagliare, magari, domande abbastanza semplici. L’attuale torneo dei Campioni è a favore del Banco Alimentare anti Covid- 19.

Chi sono i nuovi ex campioni

Maura viene da Anguillara ed ha partecipato alle edizioni del 2014 e del 2015 di L’Eredità. E’ laureata in lingue, parla inglese, che insegna, e giapponese. Ha aperto varie scuole di inglese a Roma e provincia per bambini che imparano attraverso fumetti e giochi.

Edoardo Ferretti arriva da Albano Laziale, sempre in provincia di Roma. Campione del 2015 è studente di Storia dell’arte. Vive con i genitori e la sorella Lara di 19 anni.

Valentina da Roma, campionessa nel 2017. E’ casalinga con due figli Antonia e Giorgia. Con loro vive la madre Marilena. Hanno un cane di nome Kika.

Giorgia da Roma, ha partecipato nel 2016. Laureata in giornalismo sogna di specializzarsi nel settore sportivo.

Marco da Roma, ha partecipato nel 2017, è consulente di gestione aziendale. Sposato con Costanza. Ha due figli, Pietro e Carla.

Simona vive a Roma da 9 anni. E’ di Catania e non vede da molto tempo la mamma Giovanna che vive in Sicilia. E’ laureata in Scienze politiche.

Come è andata la prima puntata

Al Triello sono arrivati Simona, Edoardo e Valentina. Edoardo non ce la fa a partecipare ai calci di rigore. Tra Simona e Valentina, è Simona a giocare la ghigliottina. Cinque le parole trovate e difese. Il montepremi era di 50 mila euro.

Le parole erano: Trono, Pubblico, Altro, Montagna, Cambiare. Simona sbaglia e scrive Suolo.

La parola giusta, invece, era Discorso.

Questa sera il torneo dei Campioni torna.