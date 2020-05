La Prova del Cuoco torna da lunedì 25 maggio, alle 12.00 su Rai 1. Il programma è stato l’ultimo a riprendere il proprio posto nel palinsesto mattutino della rete. Elisa Isoardi è affiancata, come sempre da Claudio Lippi. Tutto si svolge, assicurano da Rai 1 nel pieno rispetto del distanziamento sociale secondo le disposizioni anti Covid – 19. Ecco tutte le novità che vi anticipiamo in esclusiva.

La prova del cuoco dal 25 maggio cuochi in studio – chi sono

La prima novità del cooking show a partire dal 25 maggio, è la presenza di alcuni cuochi in studio. Sono presenti Gabriele Bonci, Angelica Sepe, Gianfranco Pascucci, Marco Rufini, Natalia Cattelani e Luisanna Messeri.

Altri, invece, sono in collegamento da remoto. Ricordiamo che sono ancora non consentiti gli spostamenti tra Regioni.

A dare il proprio contributo da remoto, perchè residenti in altre Regioni, sono: Alessandra Spisni, Daniele Persegani, Sergio Barzetti, Joseph Micieli, Sal de Riso, Natale Giunta e Cristian Bertol.

Gli Chef raccontano anche la propria esperienza nel corso del lockdown e come hanno vissuto i due lunghi mesi.Ogni mattina propongono una ricetta caratteristica della propria terra di appartenenza.

La prova del cuoco le nuove rubriche

Altra novità è l’arrivo di due nuove rubriche che prevedono gare inedite. La prima ha per titolo Sfida in famiglia. Prevede lo scontro fra due componenti del medesimo nucleo familiare. Si può trattare di ristoratori di professione oppure no.

La seconda rubrica è Il derby della Capitale. A spadellare dinanzi alle telecamere di Rai 1 sono due osti di Roma che devono preparare piatti tipici romani. Tra questi la celeberrima amatriciana, la carbonara, il cacio e pepe. Ma le ricette tipiche all’ombra del Cupolone sono molte altre. Alcune antiche vengono riportate alla luce.

La chat di La prova del cuoco

Ancora: in ogni puntata è prevista una chat di persone che cambia quotidianamente.Ci sono cuochi più o meno conosciuti. E personaggi noti di ogni settore, dalla tv all’informazione ad ogni altro genere di spettacolo.

Il loro compito è dare la propria opinione su quanto sta accadendo ai fornelli nello studio. Ma devono anche mettersi alla prova rispondendo a domande sulla cucina e sostenendo piccole prove di abilità culinaria.E c’è spazio anche per le persone comuni che hanno una storia da raccontare.

Sono state già selezionate vicende significative di persone che hanno vissuto con coraggio i giorni difficili che ci siamo lasciati alle spalle. Vicende di famiglie che, per sopravvivere hanno coltivato prodotti della terra nutrendosi solo di essi e cercando di ricreare un futuro migliore..

Molti, in quest’ottica, hanno pensato anche agli altri. Emblematica, commovente e significativa, ad esempio, è la storia degli orti di Sant’Erasmo. Qui si sono coltivati e si coltivano ancora ortaggi destinati, ogni giorno, alla spesa solidale.

Appuntamento, dunque, per lunedì 25 maggio, nel tradizionale orario di mezzogiorno su Rai 1.

© Riproduzione Riservata (Citare la fonte)